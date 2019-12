Congo-Brazzaville: Distinction - Le directeur du PEV honoré par l'AIPL

Guillaume Ngoy a été récompensé pour avoir rendu des loyaux services à la nation congolaise, lors d'une cérémonie de remise de diplôme, le 2 décembre, au siège de sa structure en présence de ses collaborateurs.

Le secrétaire général de l'Association internationale des presses d'appui au leadership (AIPL), Gaspard Kiazula, a indiqué que ce groupe a été mis en place en vue d'honorer, d'encourager, de promouvoir et de faire vivre le plus longtemps possible les œuvres marquant des personnes qui ont marqué la population congolaise, tant au niveau local, national qu'international, et la jeunesse congolaise durant la période du pré-cinquantenaire du pays et celle d'après.

Pour immortaliser cette période, a-t-il ajouté, son organisation a pensé cette fois-ci au directeur du Programme élargi de vaccination (PEV), en rapport avec ses loyaux services rendus à la nation dans le domaine sanitaire. A cela s'ajoute la participation active et positive des agents du PEV qui ont péri en plein exercice de leurs fonctions. Gaspard Kiazula a fait savoir que l'AIPL s'est mise à la recherche des personnes dotées des vraies valeurs et considérées comme modèles dans le domaine de la santé à l'instar de directeur du PEV. " Ce digne fils du pays mérite d'être honoré pour que ses actions restent à jamais gravées dans les annales de notre cher et beau pays, la RDC", a-t-il conclu.

Satisfait de cette marque de reconnaissance, le directeur du PEV a reconnu que le prix qui lui a été décerné n'était pas son seul effort mais plutôt de tous ses collaborateurs qui ont accepté de travailler et de soutenir sa vision qui commence à transparaître aujourd'hui. "Grâce à leur appui et grâce à leur abnégation, je tiens à remercier mes collaborateurs. Ceci n'est qu'un signal et un point de départ, si ensemble, à partir de cette distinction, nous pouvons faire davantage et améliorer les critères pour lesquels j' ai été primé", a déclaré Guillaume Ngoy, qui a remercié le Seigneur pour avoir rendu possible cette circonstance, ainsi que les autorités du pays qui ont placé leur confiance en lui. Le directeur du PEV a salué notamment le chef de l'Etat qui, depuis son accession à la souveraineté nationale, a mis la santé et spécialement la vaccination au centre de la couverture sanitaire universelle.

Plusieurs critères ont milité en faveur du choix de Guillaume Ngoy. Il s'agit, entre autres, de la précision dans le travail, du courage, de la constance dans la prise de décision, du maintien des détails, de la personnalité agréable et du leadership, de la volonté vivante d'assurer les responsabilités, du contrôle de soi, du franc parler et du sang-froid, du sens réel d'honnêteté et de justice, du sens de coopération et du managérial.