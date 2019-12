Congo-Brazzaville: Cybercriminalité - La police en appelle à la prudence

Le directeur départemental de la police de Brazzaville, le colonel Jean-Pierre Okiba, qui a présenté le 3 décembre au public quatre malfrats qui opèrent à travers le réseau de téléphonie mobile, a attiré l'attention des utilisateurs des smartphones.

Ilitch Mikamona « Elombe », Henri Yengo, Roland Milandou-Mpassi et Arrena Milongo ont été arrêtés récemment par les services de police, au quartier Mpaka, dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire. Ces quatre Congolais, dont l'âge varie entre 30 et 39 ans, escroquent des gens dans les grandes villes du pays au nom des ministres du Commerce et des Transports. Ainsi, pour les mettre hors d'état de nuire, les services de police ont bénéficié du concours des opérateurs de téléphonie mobile, notamment MTN et Airtel Congo.

« Il s'agit là d'un échantillon, ils sont nombreux qui courent dans la nature. (... ) N'accédez jamais à la demande d'un individu que vous ne connaissez pas. Soyez prudents, la cybercriminalité est réelle et elle se développe de manière exponentielle dans notre pays, donc faisons attention », a invité le colonel de police Jean-Pierre Okiba.

Si au niveau des ministères du Commerce et des Transports la démarche consiste, entre autres, à imiter les voies des autorités compétentes pour se faire remettre de l'argent par leurs collaborateurs, ces malfaiteurs sont également reconnus dans une autre forme d'escroquerie. « Les citoyens sont toujours appelés pour dire qu'ils ont gagné la tombola et à partir de ce moment, on leur confie un code. Chaque fois que vous utilisez ce code, vous vous rendez compte à la fin que votre créance est totalement vidée », a poursuivi le directeur départemental de la police de Brazzaville.

Des faits que les quatre personnes interpellées ne nient pas. Selon Ilitch Mikamona « Elombe », ils se servent des cartes SIM ramassées pour choisir leurs potentielles victimes. « Nous sélectionnons au moins une vingtaine de numéros à qui nous envoyons des messages. Après réception des messages, les destinataires nous contactent et nous leur répondons en qualité de responsable marketing d'une société quelconque, les rassurant qu'ils sont bel et bien bénéficiaires de bonus. Après, nous leur communiquons le code d'accès qu'ils vont présenter aux gens qui viendront déposer le bonus chez eux sur place », a-t-il expliqué.

Concernant l'imitation des voies des autorités, ils ont reconnu que le tout se passait par téléphone à travers les comptes MTN Mobile Money ou Airtel Money. « Chacun de nous a un rôle précis à jouer par rapport à son niveau d'instruction. Lorsque nous avons à faire à une autorité ou à un Ouest-Africain, nous savons quel ton il faut employer pour éviter des erreurs. Nous sommes des maîtres et nous nous connaissons », a déclaré, pour sa part, Henri Yengo, un repris de justice.