Algérie: L'importance de la protection des droits des personnes handicapées soulignée

Alger — Plusieurs ministres ont mis l'accent, mardi à Alger, sur l'importance de renforcer et de protéger les capacités des personnes handicapées, en leur permettant d'accéder à leurs droits fondamentales et de garantir une vie décente au sein de la société.

S'exprimant lors d'une rencontre organisée au Centre familial de la sécurité sociale de Ben Aknoun à l'occasion de la journée mondiale des personnes handicapées, sous le slogan "le renforcement de la participation et du leadership des personnes handicapées: l'adhésion à l'agenda du développement durable 2030", la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a indiqué que "le Gouvernement avait pris, ces derniers mois, plusieurs décisions importantes en matière d'éducation et d'enseignement spécialisés, de formation, d'emploi et d'aides sociales et ce dans le cadre des démarches de l'Etat visant l'autonomisation de cette frange".

Mme Eddalia a fait état, dans ce sens, "de plus de 30.000 personnes aux besoins spécifiques inscrites au niveau des centres spécialisés, des écoles et des annexes relevant du secteur", rappelant "l'appuie accordé au mouvement associatif et l'encouragement de l'investissement privé en terme de prise en charge des handicapés mentaux".

La ministre de la Solidarité a loué "les mesures prises récemment par le Gouvernement à savoir le dégel de 22 projets de réalisation et de réaménagement de structures, outre l'ouverture de 2422 postes budgétaires pour renforcer l'encadrement, l'acquisition d'équipements techniques et pédagogiques pour les écoles des enfants handicapés auditifs et visuels".

Mme Eddalia a salué également les mesures du Gouvernement visant "le éveloppement des conditions d'insertion socio-professionnelle en augmentant le taux de recrutement de 1% à 3% au minimum et l'amélioration des prestations de services fournies à cette frange telles que la consécration de guichets et de passages, tout en faisant obligation aux entreprises économiques et les administrations publiques d'appliquer ces mesures".

Evoquant, par ailleurs, "la revalorisation de l'allocation mensuelle, de 4.000 à 10.000 Da, spéciale aux handicapés sans revenus versée à partir du 1er octobre passé", la ministre a cité également "la prise en charge des cotisations sociales de cette catégorie, le financement des opérations liées aux aides de solidarité et l'élaboration d'un guide d'évaluation du handicap dans le volet médicosocial, en collaboration avec le ministère de la Santé".

Intervenant à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a invité tout un chacun à "assumer sa responsabilité dans la protection des droits de cette frange tel que stipulé par la Convention internationale relative aux personnes handicapées, à laquelle l'Algérie a adhéré complètement dans le cadre de l'égalité des chances, la promotion et l'insertion de ces individus".

Pour sa part, M. Dadamoussa Belkhir, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, a mis en avant la volonté du gouvernement à "conjuguer les efforts, à travers notamment l'implication du mouvement associatif dans une action commune en vue de prendre en charge la formation et l'accompagnement des personnes aux besoins spécifiques".

Il a rappelé, à ce titre, "la contribution directe de son secteur à l'insertion de cette frange de la société dans la vie opérationnelle et sociale en lui permettant de participer, de manière indépendante et responsable, à la création de la richesse".

Le premier responsable du secteur de la Santé, Mohamed Miraoui a, quant à lui, mis l'accent sur l'impératif de "changer de vision et de notion envers cette catégorie en croyant en leurs compétences innovatrices", d'autant plus, a-t-il ajouté, qu'elle "a su montré ses capacités à réaliser des succès dans tous les domaines".

Abondant dans le même sens, M. Salim Raouf Bernaoui, ministre de la Jeunesse et des Sports a rappelé certains succès de cette catégorie sociale lors des dernières manifestations sportives, estimant qu'il s'agit là "d'une preuve tangible des capacités effectives des personnes handicapées qui ont pu porter haut les couleurs de l'Algérie", d'où l'impératif , a-t-il poursuivi, de "croire à leurs potentialités, les encourager et les soutenir".

Lors de cette cérémonie, plusieurs personnalités éminentes parmi les personnes aux besoins spécifiques ont été honorées.