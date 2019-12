Algérie: Presse régionale - Plusieurs thèmes et feuilles de routes programmatiques

Constantine — Les quotidiens de l'Est du pays ont relevé dans leurs livraisons de ce mercredi qu'au 17ème jour de la campagne électorale pour les élections présidentielles du 12 décembre prochain, les prétendants à la magistrature suprême ont abordé plusieurs thématiques électorales et des feuilles de route programmatiques.

L'amélioration de la situation socio-économique, la gouvernance locale et la relance du développement régional reviennent sous toutes leurs coutures dans les discours des cinq candidats, les promesses et les engagements fusent de partout, rapportent les titres de la presse régionale de l'Est du pays.

Le Quotidien de Constantine commente qu'à J-8 des joutes électorales, les sujets thématiques qui reviennent aux meetings des candidats et les feuilles de route qui s'entrecroisent "ne permettent pas de décrypter les indicateurs de +tri+ du candidat émergent".

La publication détaille et rapporte qu'Ali Benflis a promis à Skikda de "combattre les disparités entre hommes et femmes", et promet "une nouvelle formule de logement individuel avec l'aide de l'Etat", alors qu'Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à Laghouat, s'il est élu, à lancer "des projets de développement global dans tous les secteurs et au profit de toutes les communes de cette wilaya".

Abdelaziz Belaid a plaidé à Tébessa pour la relance du développement dans les régions frontalières à travers la création de zones de libre-échange, tandis qu'Abdelkader Bengrina s'est engagé à Adrar à "préserver la gratuité de l'enseignement et à tenir l'école algérienne loin des manœuvres politiques".

Annasr a consacré quant à lui sa Une à la déclaration du vice-ministre de la Défense nationale Gaid Salah faite en 2 eme Région militaire (Oran) où il a relevé que "l'échéance électorale constitue un parachèvement du parcours du 1er novembre 1954". Le même quotidien paraissant en langue arabe rapporte en pages intérieures des passages de l'allocution d'orientation du Chef d'état major lors de sa rencontre avec les cadres de la 2e RM.

Le quotidien est par ailleurs revenu sur les marches organisées par des citoyens, des syndicats et des organisations dans plusieurs wilayas du pays dénonçant l'ingérence du parlement européen dans les affaires internes du pays.

Akhbar Echark, Akher Saâ, Edough News ont également rapporté l'essentiel des activités des cinq candidats à la magistrature suprême et ont répercuté analyse et éclairage sur la campagne électorale qui aborde son dernier virage.