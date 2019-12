Congo-Kinshasa: Forum "Les Héroïnes" - Près de deux cents entrepreneures attendues à Kinshasa

La rencontre va réunir le 10 décembre, dans la capitale congolaise, des cadres d'entreprise ou simplement ambitieuses au regard de leurs potentialités et valeurs intrinsèques pour réfléchir, à intelligible voix, sur les défis qui sont les leur dans un monde en perpétuelle mutation.

Lancé en 2017, le forum organisé par Jeune Afrique Médias Group, en partenariat avec le Groupe Adiac, est à sa troisième édition. Un programme alléchant dédié au leadeship féminin est censé meubler cette rencontre exceptionnelle avec, à la clé, formations, conférences-débats et networking. Une série de panels et ateliers de développement personnel et professionnel, en comité restreint, devra donner aux participantes les outils nécessaires pour renforcer leur leadership sur fond de partage d'expériences. Elles bénéficieront d'un accompagnement personnalisé censé booster leur carrière, concrétiser leurs projets et renforcer leur réseau.

Durant l'espace plénière qui va suivre l'ouverture solennelle, des femmes dirigeantes vont partager leurs expériences et livrer, à l'occasion, des sages conseils aux futures femmes leaders. Des intervenantes triées sur le volet, au regard de leur profil, seront de la partie pour élever le niveau des débats. De la reconversion professionnelle au cumul d'activités, en passant par le renouvellement des techniques de management, il y aura forcément matière à aiguiser les appétences qui vont se manifester. Des femmes cadres et entrepreneures ont de bonnes raisons de participer à ce forum qui vise non seulement à renforcer leur réseau d'influence en prenant part à des sessions de networking de haut niveau, mais aussi, à leur donner des clés concrètes visant à libérer leur potentiel en tant que femmes-leaders.

Il est à noter que le forum "Les Héroïnes" vise à former la génération des femmes-leaders de demain. Il rassemble chaque année deux cents participantes, cadres et entrepreneures à très fort potentiel pour une journée d'inspiration exceptionnelle.