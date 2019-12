Congo-Brazzaville: Concours de beauté - Paris accueille l'élection Miss humanitaire 2020

La compétition va se dérouler dans la capitale française, sous le patronage de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en France, Rodolphe Adada, et les parrainages de Fabienne Delvigne, chapelière du royaume de Belgique, et de Patrice Loko, ancien footballeur international.

Le comité organisateur de l'événement dévoilera le nom de la candidate ayant remporté les suffrages, le 14 décembre. Désignée "Miss humanitaire 2020", l'heureuse élue sera dès lors investie du rôle d'ambassadrice en tant que reine de beauté de l'Association internationale sarepta club monde (AISCM).

Cette association, selon ses statuts, couvre les cinq continents du monde et vise le bien-être de l'humanité : santé, éducation, science et culture.

Parmi ses critères, le comité de sélection exige de la Miss d'être solidaire et généreuse. Sans casier judiciaire et de bonne moralité, la jeune fille, dont l'âge se situe entre 18 et 28 ans, participera, durant tout son mandat, par son intelligence, son courage, son élégance, sa beauté et sa disponibilité, aux efforts de lobbying pour le combat porté par l'association en faveur de l'éducation des jeunes filles, des femmes et des personnes vulnérables à travers le monde.

Le comité de sélection est composé de Motse Akanati, initiatrice de cette élection, chargée RSE-EIC ; Manon Aminatou, présidente du Conseil d'orientation stratégique et diplomatique EIC corporation ; Naïma Moghir, présidente et fondatrice de l'association ambassadrice ; Flore Pichon, gérante de l'institut de beauté Flore de seize Paris 16e ; et Achille Agbe, fondateur et président EIC corporation.

Créé en 2004 par Motse Akanati, le concours Miss humanitaire va consacrer son édition 2020 au profit de l'école spéciale de Brazzaville de sœur Marguerite Tiberghien. Cette dernière scolarise gratuitement plus de mille huit cents élèves particulièrement vulnérables : handicapés physiques ou mentaux, jeunes malades, adultes analphabètes. Les organisateurs espèrent apporter une contribution dans le but de permettre à cer établissement d'accueillir, dans de bonnes conditions, davantage d'élèves.

« Nous voulons unir nos forces à celles des bénévoles engagés dans cette aventure merveilleuse que représente la scolarisation des personnes vulnérables. Nous pourrons ainsi récolter des fonds lors de cet événement caritatif pour permettre d'agrandir l'annexe de l'école spéciale "La Case Vincent ", située dans un quartier de Brazzaville, privée d'accès à l'éducation, en zone périurbaine de Mikalou », espèrent les organisateurs.

Renseignements

Institut de Beauté Flore de Seize

Téléphone : 01 45 00 66 83 /07 58 17 02 77

Huchez Bon

Téléphone portable : 07 50 66 50 88

Mail to : misshumanitaire2020@gmail.com