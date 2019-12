Algérie: Trophée du tourisme pour encourager les initiatives et appuyer l'innovation

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a qualifié, mardi à Alger, d'"importante" l'organisation de la première édition du Trophée du tourisme pour l'encouragement des initiatives, l'appui à l'innovation et l'accomplissement des réalisations dans le secteur du tourisme.

Lors de cette session, organisée par Le World Trade Center Algeria (WTCA), le ministre a souligné que le tourisme constituait l'un des plus importants secteurs contribuant à la diversification de l'économie nationale et à la réalisation du développement hors hydrocarbures, appelant tous les acteurs à participer à "la promotion de la destination touristique algérienne qui recèle une richesse naturelle, culturelle, historique et civilisationnelle pour en faire une destination touristique par excellence".

Par ailleurs, M. Benmessaoud a rappelé les efforts du gouvernement en matière d'appui de l'investissement touristique, en veillant à accompagner les investisseurs, lever les contraintes liées à l'accès au foncier et réduire la fiscalité et les impôts, d'autant que le secteur du tourisme permet de créer la richesse et générer de nouveaux postes d'emploi.

Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que la loi de Finances (LF 2020) accompagnera tous les secteurs, à travers l'ouverture de l'investissement au profit des étrangers, notamment dans le domaine du tourisme, précisant qu'une quinzaine d'établissements hôteliers mixtes ont été réalisés à travers tout le territoire national.

Jusqu'à présent, plus de 1.408 établissements hôteliers ont été réalisés avec une capacité de 123.706 lits, a-t-il ajouté, indiquant que 108 établissements hôteliers seront réceptionnés en 2020 avec une capacité de 10.286 lits et 5.505 nouveaux postes d'emploi.

Le volume de l'investissement s'élève à 2.393 projets touristiques assurant 310.274 nouveaux lits, selon le ministre qui rappelle que le pays compte 2.836 agences de tourisme et de voyages.

Pour sa part, le directeur général du WTCA, Ahmed Tibaoui a insisté sur l'importance de cette première édition, qui a vu la remise des prix des meilleures réalisations dans le domaine touristique, ainsi que dans les domaines de la gestion et la promotion de la destination touristique Algérie.

M.Tibaoui a exprimé ses remerciements aux membres du jury pour leurs efforts, notamment l'organisation de quatre rencontres pour choisir la meilleure réalisation dans le domaine du tourisme, ajoutant que huit prix ont été attribués aux lauréats lors de cette édition.

Le jury est composé de cadres représentant le ministère du Tourisme, l'Agence nationale de développement touristique (ANDT) et la Fédération nationale des associations des agences de tourisme (FNAT), outre des experts.

Lors de cette cérémonie, le prix de la meilleure production vidéo sur la promotion touristique a été remis à une startup, outre trois prix décernés à trois hôtels de quatre étoiles, trois autres à des hôtels de cinq étoiles, et un prix attribué au meilleur membre du jury pour son objectivité.