Algérie: Oran - 3e colloque international des biosciences en décembre

Oran — Le 3ème colloque international des biosciences, portant sur le thème :"Biotechnologie et cancer", se tiendra à Oran du 7 au 8 décembre en cours, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Organisée par l'Ecole supérieure en sciences biologiques d'Oran (ESSBO), en collaboration avec l'Agence thématique de recherche en sciences de la santé (ATRSS), la Société d'oncologie médicale d'Oran (SOMO) et l'université Oran 1, la rencontre réunira des scientifiques de différents horizons, notamment des biologistes et des oncologues, a précisé la chargée de communication et des relations extérieures de l'ESSBO.

"Cette rencontre permettra de réunir plus de 180 chercheurs nationaux et étrangers ainsi que des experts ayant différentes approches", a-t-on expliqué.

La rencontre constituera également un espace de rencontres et d'échanges permettant aux participants de partager leurs travaux et leurs connaissances afin de faire la lumière sur l'impact des nouveautés technologiques dans le développement des traitements du cancer.

Les organisateurs ont porté leur choix sur le cancer en raison de l'incidence de plus en plus importante de cette maladie en Algérie comme dans le reste du monde, a-t-on expliqué.

Plusieurs thématiques seront au programme de cette rencontre comme "l'apport du réseau national des registres du cancer au plan national cancer 2015-2019", " l'oncogenèse et progression des cancers", "le rôle du pathologiste dans les testings moléculaires en cancérologie et expérience du service de pathologie de l'hôpital militaire régional universitaire d'Oran", "le cancer à l'ère de la médecine de précision" et autres sujets.

Par ailleurs, l'évènement sera couronné par la création de la Coordination des chercheurs en oncologie de la région Ouest, ont indiqué les organisateurs.