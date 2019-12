Maroc/Tunisie: Ligue des Champions - EST vs JSK - Entré gratuite pour les supporteurs kabyles

La JS Kabylie se déplace à Tunis vendredi pour défier l'Esperance dans le cadre de la 2ème journée de la Ligue des Champions.

Et pour ce derby maghrébin, Hubert Velud et ses hommes peuvent compter sur leurs supporters dans l'antre de Rades face aux Sang et Or de Tunis. En effet, les fans de la JS Kabylie qui feront le déplacement en Tunisie pour supporter les Jaune et Vert lors de la deuxième rencontre de la phase de poules de la Ligue des Champions africaine, face à l'Espérance de Tunis, pourront accéder gratuitement aux gradins du stade olympique de Radès.

Dans le cadre de la réciprocité des relations sportives entre l'Espérance de Tunis et la JS kabylie, les supporters des jaunes bénéficieront d'un ticket offert. Les supporters des Sang et Or auront les mêmes avantages à Tizi Ouzou, lors du match retour, peut-on lire mardi sur la page "facebook" du club algérien. Les tickets vont être distribués par la délégation de la JSK en Tunisie, annonce la même source. Aussi, de nombreux supporteurs de la JS Kabylie sont attendus lors des prochains jours à Tunis. Ces derniers rallieront, pour la plupart, le pays voisin par bus.

La Confédération africaine de football (CAF), avait désigné un trio arbitral sénégalais pour le match entre l'Espérance Sportive de Tunis et la JS Kabylie (Algérie).L'arbitre central est Maguette Ndiaye. Il sera assisté de ses deux compatriotes, El Hadji Samba et Nouha Bangoura.

Lors de la première journée du groupe D de la Ligue des Champions, l'Espérance a battu à Casablanca le Raja (2-0), tandis que la JS Kabylie s'était imposée à Tizi-Ouzou contre les Congolais de l'AS Vita Club (1-0).