Ile Maurice: Accident mortel à Rodrigues - «Il aurait fallu plus de policiers sur les routes... »

Amis et proches sont dans l'incompréhension après l'accident mortel qui a eu lieu dimanche à Rodrigues. Les funérailles de la victime, Marie Eliane Pasnin, ont eu lieu hier à Anseaux-Anglais. L'émotion était palpable d'autant plus que le fils de Marie Eliane Pasnin, âgée de 53 ans, n'a pu participer aux obsèques de sa mère étant toujours admis aux soins intensifs de l'hôpital Queen Elizabeth à Crève-Cœur. Certains proches sont d'ailleurs restés au chevet de Jean-Philippe Pasnin à l'hôpital.

Plusieurs questions restent sans réponse sur les circonstances de l'accident qui a eu lieu après les festivités marquant l'ouverture du Festival kreol et de la régate à Pointe-l'Herbe. D'autant plus que les autorités venaient de terminer une campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Certains affirment qu'il aurait fallu plus de policiers sur les routes après l'ouverture du festival. «Je ne blâme pas les autorités mais il aurait fallu avoir plus de policiers sur les routes. Il y avait beaucoup de véhicules sur la route ce jour-là et le trafic était dense. Je pense que ce drame aurait pu être évité avec plus d'officiers», explique un proche.

Ce dernier préfère toutefois se souvenir de la relation que Marie Eliane Pasnin partageait avec son fils. «Tout le monde sait, on a tous vu que mère et fils étaient tout le temps ensemble. L'un n'était jamais sans l'autre. Ils ont même failli mourir ensemble. C'est la vie, on ne peut rien y faire.»

Le piéton fauché se retrouve également aux soins intensifs de l'hôpital Queen Elizabeth à CrèveCœur. Jean-Philippe Pasnin et lui attendent toujours pour être transférés à Maurice afin de recevoir des soins plus poussés.

Par ailleurs, une jeune femme de 26 ans a été arrêtée hier sous une accusation provisoire d'homicide involontaire suivant cet accident. Elle a été tra- duite en cour et a été libérée après avoir fourni une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 70 000. Un des véhicules impliqués dans l'accident appartient à sa famille.