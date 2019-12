Afrique de l'Ouest: Région du Sahel - Le couvre-feu prolongé de 45 jours

document

Nous avons reçu du gouverneur de la région du Sahel, Colonel-major Salfo Kaboré, deux arrêtés datés du 3 décembre 2019 et qui prennent effet à compter d'aujourd'hui. Ils portent respectivement sur la prorogation du couvre-feu de 45 jours et sur la restriction de la circulation des véhicules automobiles, des tricycles, motos à deux roues et vélos. Lisez plutôt !

Vu le Décret n°2019-0553/PRES/PM/MATDC du 5 juin 2019, portant nomination de Gouverneurs de régions

ARRETE :

Article 1er : le couvre-feu instauré dans la région du Sahel est prolongé pour une durée de quarante-cinq (45) jours, allant du 5 décembre 2019 au 18 janvier 2020, conformément au programme suivant :

- Province du Séno : 21h à 5h du matin dans la ville de Dori ;

- Province du Soum : 19h à 5h 30 mn du matin dans la ville de Djibo ;

- Province de l'Oudalan : 19h à 5h 30 du matin dans la ville de Gorom-Gorom ;

- Province du Yagha : 19h à 5h 30 du matin dans la ville de Sebba.

De 18h à 6h du matin sur le reste du territoire de la région.

Article 2 : Les Hauts-Commissaires des provinces, le Directeur régional de la Police nationale du Sahel, le Commandant du Groupement de gendarmerie de Dori, le Chef de corps du 11e Régiment d'infanterie commando et le Chef de corps du 12e Régiment d'infanterie commando sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du 5 décembre 2019 et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Dori, le 3 décembre 2019

Colonel-major Salfo Kaboré

Chevalier de l'Ordre national

Vu le Décret n°2019-0553/PRES/PM/MATDC du 5 juin 2019, portant nomination de Gouverneurs de régions

ARRETE :

Article 1er : La circulation des véhicules automobiles à quatre roues et plus, des tricycles et des engins à deux roues, à savoir les motocyclettes, cyclomoteurs et les vélos (bicyclettes) est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire de la région du Sahel conformément aux horaires ci-après :

- Province du Séno : 21h à 5h du matin dans la ville de Dori ;

- Province du Soum : 19h à 5h 30 mn du matin dans la ville de Djibo ;

- Province de l'Oudalan : 19h à 5h 30 du matin dans la ville de Gorom-Gorom ;

- Province du Yagha : 19h à 5h 30 du matin dans la ville de Sebba.

De 18h à 6h du matin sur le reste du territoire de la région.

Article 2 : Les Hauts-Commissaires des provinces, le Directeur régional de la Police nationale du Sahel, le Commandant de Groupement de gendarmerie de Dori, le Chef de corps du 11e Régiment d'infanterie commando et le Chef de corps du 12e Régiment d'infanterie commando sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du 5 décembre 2019 et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Dori, le 3 décembre 2019

Chevalier De L'ordre National