Afrique: Première grande visite de la Présidente de la Commission européenne, Ursula Gertrud von der Leyen chez Moussa Faki Mahamat

Cette visite de la Présidente de la Commission européenne au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba s'inscrit dans les nouvelles ambitions affichées par la nouvelle commission européenne en impulsant une nouvelle vision dans les relations entre l'Afrique et l'Europe.

Mme Ursula Gertrud qui a été élue en juillet dernier avec une nouvelle commission européenne qui a pris fonction le 1er décembre 2019, entend rendre son organisation plus flexible et ambitieuse sur le plan politique.

La décision de la nouvelle patronne de la Commission européenne consiste à amorcer une approche géopolitique plus audacieuse et sous-tendue par une nouvelle vision entre l'Afrique et l'Europe, qui va s'adosser sur un partenariat d'égal à égal et mutuellement fructueux pour les deux parties.

La présidente Ursula Gertrud a bien compris que les nouvelles relations entre l'Europe et l'Afrique doivent être érigées en priorité géopolitique.

Et le Tchadien Moussa Faki Mahamat, élu fin janvier 2017 à la tête de la Commission de l'Union africaine, est aussi dans ses dispositions géopolitiques de faciliter un écosystème attractif, offensif et inclusif dans la perspective de relance d'une nouvelle relation dynamique, solide entre l'Union africaine et la Commission européenne.

C'est tout le sens et l'enjeu de la visite de l'Allemande Ursula Gertrud von der Leyen qui aura des discussions franches et directes avec le Président Moussa Faki Mahamat.