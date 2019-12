Madagascar: Décentralisation - Les gouverneurs de région en formation en Chine

Les gouverneurs de région reviennent sur les bancs de l'école.

Un plus de deux mois après leur nomination, les gouverneurs de région sont partis en Chine pour un « séminaire de haut niveau sur les responsables des gouvernements locaux pour Madagascar ». Les 11 gouverneurs de région nommés lors du Conseil des ministres du 28 septembre 2019 suivent cette formation pendant 15 jours, du 02 au 15 décembre. Cette formation aidera les gouverneurs à assumer leur mission définie dans l'article 7 du décret n°2019-1866 qui prévoit : « Le gouverneur est chargé de l'identification, de la programmation et de la mise en œuvre des activités de développement d'envergure régionale conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. En outre, il peut se voir confier des projets de développement ou des travaux d'investissement. »

23e gouvernorat ? En attendant la nomination des gouverneurs d'autres régions de Madagascar, on a appris que le projet de loi de finances initiale pour 2020 prévoit un 23e gouvernorat. Ce 23e gouvernorat proviendrait de la séparation de la région de Vatovavy-Fitovinany. Vatovavy avec comme chef-lieu Mananjary et Fitovavy ayant comme capitale Manakara, auraient donc chacune son gouverneur. D'après le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Tianarivelo Razafimahefa, la nomination de la deuxième vague de gouverneurs constitue une des priorités du pouvoir en place après la décision n°17-HCC/D3 de la HCC.