Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - Le directeur régional de l'OMS Afro chargé des situations d'urgence en séjour à Goma

Le Dr Zabulon Yoti a été reçu, le 3 décembre, par le coordonnateur général de la riposte à l'épidémie, le Pr Steve Ahuka Mundeke.

Le directeur régional de l'OMS Afro chargé des situations d'urgence est venu présenter ses civilités au coordonnateur général de la riposte et réconforter les équipes de la riposte du ministère de la Santé et de l'OMS rescapés aux attaques de la nuit du 27 au 28 novembre à Biakato, en Ituri, et à d'autres problèmes liés à la sécurité à Beni et à Mangina, au Nord-Kivu. Il a, à cette occasion, présenté ses condoléances aux familles des trois agents décédés à la suite de ces attaques. Le Dr Zabulon Yoti a également félicité le ministère de la Santé, à travers la coordination générale de la riposte dans la réponse à la maladie à virus Ebola, surtout dans la gestion de la crise, notamment l'évacuation rapide des agents qui ont subi les récentes attaques de Biakato.

Au cours de leur rencontre, les deux interlocuteurs ont évoqué l'aspect sécuritaire des agents de la riposte qui reste encore une des préoccupations majeures pour la bonne continuité des activités dans les zones touchées par l'épidémie à virus Ebola.

Le Dr Zabulon Yoti n'a pas manqué de réaffirmer l'engagement de l'OMS à accompagner le ministère de la Santé à mettre fin à cette épidémie qui touche la RDC dans ses provinces du Nord et du Sud-Kivu et de l'Ituri depuis le 2 août 2019. Le cumul des cas à ce jour est de trois mille trois cent treize, dont trois mille cent quatre-vingt-quinze confirmés et cent dix-huit probables. Il y a eu deux mille deux cent six décès dont deux mille quatre-vingt-huit confirmés et cent dix-huit probables, tandis que mille quatre-vingt-quatre personnes ont été guéries.