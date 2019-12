Cote d'Ivoire: Lancement du projet "Grins ATM" - Franck Adicko - "Faire de Mabri un leader qui aspire diriger le pays en 2020"

Le stade de Williamsville dans la commune d'Adjamé a servi de cadre au lancement du projet dénommé " Grins Atm" organisé par le mouvement du Réseau des élèves et étudiant vision Mabri (Reev Mabri) ' le samedi 30 novembre 2019.

Ce sont plus de 100 personnes constituées de jeunes et de femmes venues des communes d'Abobo, d'Adjamé, Anyama et Yopougon qui ont pris part à cette cérémonie.

À cette occasion, Franck Adicko président de la jeunesse de l'UDPCI a indiqué : « Le Réseau des élèves et étudiants vision Mabri (Reev- Mabri) est un mouvement de soutien et d'accompagnement au vision du président Mabri.

Le Grin Mabri est un projet de cohésion sociale qui permettra de créer des cadres d'échanges, de dialogue, de promotion de la paix et de vivre ensemble pour les jeunes des différentes communes d'Abidjan. »

Poursuivant, il a exhorté les jeunes à prendre plus de responsabilités et de promouvoir l'esprit de vivre ensemble et de cohésion sociale.

Quant à Ali Doumbia, président du Reev- Mabri, il a fait savoir que " Grin ATM " va sillonner toutes les communes d'Abidjan afin de présenter les visions du président Mabri et de faire de lui un leader qui aspire diriger la Cote d'Ivoire pour les prochaines échéances électorales de 2020. Danses, chants et match de gala ont mis fin à la cérémonie.