Cote d'Ivoire: UJOCCI - Les journalistes culturels travaillent pour une union forte

L'Union des Journalistes Culturels de Côte d'Ivoire (Ujocci) était en Assemblée générale ordinaire le samedi 30 novembre 2019 à la Maison de la presse au Plateau.

Trois points ont été à l'ordre du jour. À savoir, la révision des textes de l'union, selon les recommandations des états généraux de Grand-Bassam, tenus en mai dernier, le bilan d'une année de gestion de l'actuel président Philip Kla, et l'élection des deux Commissaires aux comptes.

Le règlement intérieur et les statuts de l'union ont été adaptés au nouveau contexte de l'environnement médiatique et l'élasticité du domaine de la Culture.

Depuis près de 22 ans que cette union existe, le contenu des textes n'avait jamais varié. Dans un souci de bâtir une union forte et solide, il a été admis que les blogueurs et autres animateurs culturels médias qui, dans l'exercice de leur fonction, œuvrent pour la promotion de la Culture entrent dans l'Union, mais ne pourront cependant prendre part aux travaux de l'AG et aux élections que ceux qui sont détenteurs de la carte de Journaliste professionnel (CIJP).

Ensuite, après un an d'exercice le président Philip Kla qui avait mis son mandat sous le sceau du renouveau et du repositionnement de l'Union, a fait un bref bilan de douze mois de gestion. En un an, son équipe et lui ont repositionné l'Ujocci dans la sphère des grandes organisations sectorielles de la presse en Côte d'Ivoire.

Il a annoncé par ailleurs l'acquisition d'un siège propre à l'Union avant la fin de 2019. Tout en relevant que les deux années à venir seront consacrées aux activités proprement dites de l'Union, à savoir, entre autres, la formation des membres, la recherche de gros partenaires, l'organisation d'événements, la distinction de personnalités et des membres de l'Union, l'institution d'une tribune d'échanges et d'expression pour les acteurs et promoteurs culturels etc..

Conformément aux recommandations des États généraux de Grand-Bassam, les participants aux travaux de cette AG du samedi ont procédé à l'élection des deux Commissaires aux comptes de l'Union.

Cette AG parrainée par Dramane Coulibaly, Directeur général de la Lonaci a noté la présence du représentant de Mme Solange Mabri, fondatrice de l'ONG Solidarité pour Tous, et marraine de l'Ujocci.