Cote d'Ivoire: 1ère édition du "Prix CAIDP pour l'accès à l'information" - Le Patriote nominé

Ils sont 11 journalistes en course pour le premier "Prix Caidp pour l'accès à l'information" en Côte d'Ivoire ! Dans 12 jours, l'on connaitra le nom du lauréat ou de la lauréate. En effet, le Réseau des journalistes pour l'accès à l'information d'intérêt public de Côte d'Ivoire (Rejaip-CI), structure organisatrice du concours, a dévoilé, le week-end dernier, la liste des 11 journalistes sélectionnés par le pré-jury du prix.

Il s'agit des journalistes professionnels Dao Maïmouna (Le Patriote), Diarra Tiémoko (Soir Info), Emeline Péhé épse Amangoua (Frat-Mat), Marcelle Aka (L'Inter), M'Bra Konan (Soir Info), Eugène N'da (Atci.net), Leila Mandé (Allô Police et Go Magazine), Marie Yéo (L'Expression), Sériba Koné (Lepointsur.com), Marina Kouakou (lemediacitoyen.com) et Sita Soro de Radio Côte d'Ivoire (Rti).

Pour le président du Rejaip-CI, Jean-Antoine Doudou, le Prix Caidp pour l'accès à l'information se veut prestigieux. «Nous avons sélectionné les meilleures productions traitant toutes les questions de la société, de l'économie, de la culture, du sport, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption etc.

Tous les médias ont participé à la phase de présélection. Le Secrétariat du Rejaip-CI a enregistré 23 productions au niveau de la presse écrite, de la presse en ligne et de l'audiovisuelle. Nous pensons que le jury récompensera la meilleure production journalistique», a-t-il expliqué.

La cérémonie officielle de remise du prix aura lieu au Plateau, le 13 décembre prochain, à partir de 10h. Le ministre de la Communication et des Médias, M. Sidi Tiémoko Touré, la Directrice de la Communication à la présidence de la République, Mme Masséré Touré Epse Koné, le président de la Commission d'Accès à l'Information d'Intérêt public et aux documents publics (Caidp), Kébé Yacouba et l'Unesco apportent leurs encouragements et soutien au Rejaip-CI pour la réussite de cette première édition du "Prix Caidp pour l'accès à l'information".

Déjà la veille, le jeudi 12 décembre, à la salle de conférences du Conseil national des droits de l'Homme (Cndh), sis à Cocody II Plateaux-Vallon, la Caidp organisera la 3ème édition de sa tribune d'échanges dénommée "Les rencontres de la Caidp" avec Mme Anne Lemaistre, cheffe de Bureau UnescoAbidjan, comme invitée du jour.