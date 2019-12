Madagascar: Staysure Tour - Une grande visibilité pour la destination Madagascar

C'était la première fois que Madagascar a accueilli la finale du Staysure Tour, un éminent tournoi international de golf qui a eu lieu du 29 novembre au 01 décembre 2019 au Golf Club du Rova, à Andakana. A part les compétitions internationales qualifiées de MCB Tour Championship, étant donné que c'est la Mauritius Commercial Bank qui a fait partie des organisateurs de cet événement de grande envergure, cela a contribué à une grande visibilité de la destination Madagasar, du côté de l'Office National du Tourisme de Madagascar.

Diffusion des résumés. En effet, c'est également la première fois dans les annales de l'histoire de la Grande Ile que l'European Senior Tour est venue en terre malgache, avec une participation de 50 golfeurs venus des quatre coins du monde. En outre, l'European Tour Production réalisera prochainement un résumé de ce tournoi international pour une durée d'environ 52 minutes et qui sera diffusé à plusieurs reprises sur des chaînes internationales telles que Sky Sports, Eurosport, Discovery Channel, Premier sports et Golf Plus, dans cinquante- quatre pays. Pour sa part, Canal + réalisera entre temps un résumé du tournoi pour une durée d'environ 30 minutes, qui sera multi-diffusé sur Canal+ Sport et Golf+, dans les semaines suivant l'événement.

Eductour. Par ailleurs, un éductour a été organisé par l'ONTM en collaboration avec l'organisateur du tournoi, Marc Farry Organisation, à l'intention d'une dizaine de journalistes internationaux. A part la couverture de cette compétition de golf, ces derniers ont découvert la réserve spéciale d'Analamazaotra à Andasibe, le lac de Mantasoa et la célèbre entreprise Rova Caviar dans le but de renforcer la promotion de la destination Madagascar. Il faut savoir que le tourisme sportif lié au golf représente 20 milliards de dollars par an. La Grande Ile pourra ainsi tirer des retombées économiques positives grâce à ce MCB Tour Championship.