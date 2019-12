Madagascar: Futur cyclone - Alerte verte pour trois régions du Nord

Sur les deux perturbations cycloniques actuellement observées au Nord de Madagascar, c'est la première à atteindre le stade du baptême qui portera le nom de « Ambali ».

Pour l'heure, c'est l'une d'entre elles, plus proche des côtes malgaches, qui représente une menace potentielle pour trois régions du Nord : DIANA, SAVA et SOFIA, placées sous alerte verte dès hier. Son centre, située à 700km au nord-est de la ville d'Antsiranana, cette perturbation cyclonique se déplace vers l'Ouest avec une certaine lenteur, ne dépassant pas 6 km/h. Son intensité est encore jugée faible : des vents moyens de 46 km/h et des rafales de 55 km/h sont estimés autour de son centre. Les prévisionnistes de Météo Madagascar envisagent une intensification du phénomène dans les prochaines 48 heures. Déjà annoncé depuis deux jours, l'impact de cette perturbation cyclonique sur la partie Nord de la Grande Ile est prévu pour cette fin de semaine.

Avis d'avertissement. Les régions placées sous alerte verte doivent déjà se préparer aux éventuels dangers. Rappelons que l'alerte cyclonique verte, signifiant un avis d'avertissement, est le premier niveau du système d'alerte cyclonique. Elle est déclenchée cinq à deux jours avant l'impact et indique l'existence d'un cyclone dans les environs de la localité concernée, avec une menace encore imprécise. L'alerte verte implique un certain nombre de démarches : hissage du drapeau cyclone ; suivi régulier des informations météorologiques à la radio et à la télévision ; renforcement des dispositifs sur les issues des habitations (portes et fenêtres) ; sécurisation des documents et produits importants (médicaments, papiers, etc.) dans un endroit sec ; vérification du stock de bougies et de piles électriques. Pour les trois régions concernées par l'avis d'avertissement, les sorties en mer sont déjà déconseillées dès ce jour, en raison d'une intensification progressive de la force des vents sur cette partie Nord de Madagascar.

Quant à l'autre perturbation observée au Nord du pays, il s'agit d'une dépression tropicale dont le centre était localisé à 1.877 km au Nord-Est de Vohémar, hier matin, à 9h. Elle ne représente aucun danger ni n'influence le temps à Madagascar pour le moment.