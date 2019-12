Madagascar: Rock - Lokomotiva et Martu Gass sur une même scène

Le groupe Lokomotiva considéré par certains comme « old » mais jamais démodé.

Deux fanions du metal malgache vont monter sur la scène du Point d'Exclamation Lounge Bar samedi à partir de 15 h : Lokomotiva et Martu Gass. Un genre en commun mais deux styles différents. Le premier s'amènera avec son rock plutôt hard que heavy. Tandis que le second, fort de ses ambiances lugubres et gutturales, s'aligne dans le metal pur, de quoi satisfaire les fans de chaque tendance. Au-delà de toutes ces considérations musicales, ce sont avant tout deux monstres sacrés du genre qui vont aller chauffer les enceintes ce 07 décembre.

Pour son histoire, Lokomotiva se trouve à mi-chemin entre les pionniers du rock malgache, quand la musique accompagnait la personnalité des membres du groupe. Chantant les laissés- pour-compte et prônant la justice pour tous. On y retrouve les Black Jacks et bien d'autres. Et la génération '90, plus orientée vers une approche plutôt rock américain en bermuda et baskets. C'est dans les années '80, à l'époque où les riffs se faisaient plus bouffeurs d'espace, un rock plus musical, que le rock band a vu le jour. Faisant partie des promotions Kazat, Men Out, ...

Des titres comme « Lokom » ont ainsi émergé du lot, devenus des standards du rock malgache. Ensuite, vers les années 2000, Lokomotiva disparaît du paysage musical malgache. Avant, d'autres tubes ont réussi à asseoir leur notoriété, « Jiolahi-tsambo », « Manonofy ratsy »...

Martu Gass est un groupe phare du métal malgache. Il est une référence pour beaucoup d'amateur du thrash metal, un sous-genre en vogue dans la Capitale. D'ailleurs, ce dernier est souvent la berceuse des groupes de rock qui ont vu le jour dans les années 2000, voire plus tard. Par ailleurs, le band a acquis une notoriété recherchée par ses inconditionnels avec des morceaux comme « Survivor ». Dans les textes, la formation se distingue.

Rendez-vous est donc donné au Point d'Exclamation Lounge Bar samedi pour retrouver une génération pivot du rock malgache.