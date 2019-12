Madagascar: Système Ambatovy - De l'autosuffisance à la responsabilité sociale

C'est un fait incontestable, Ambatovy fait partie des principaux pourvoyeurs de devises étrangères à Madagascar.

La société spécialisée dans le raffinement de nickel et de cobalt basée à Toamasina et Moramanga est à l'origine de la création de près de 10.000 emplois dans le pays, sans parler de tout ce qu'elle investit pour l'amélioration de la qualité de vie de ses employés mais aussi de la population autour de sa mine et ses usines.

Pour la partie dédiée au traitement du cobalt et du nickel d'Ambatovy à Toamasina, les usines s'étendent sur 320 ha à seulement quelques kilomètres de la ville. On y trouve à peu près tout, qu'on a parfois l'impression qu'il s'agit d'une communauté indépendante, autosuffisante et vivant avec ses propres moyens. Là-bas, la société produit sa propre électricité et subvient à tous les besoins de l'ensemble de son personnel. Certains employés y vivent dans des maisons bien loties, d'autres bénéficient d'une aide à la location ou à l'achat de bien immobilier. Des cantines, des distributeurs de billets d'argent, des autobus, un lac, des infrastructures routières aménagées spécialement pour les besoins de la société, diverses usines, une blanchisserie, et tout ce qu'on peut trouver dans une ville normale sont pour la majorité visible sur le vaste site occupé par Ambatovy.

Formation des employés. Chaque année, le centre de formation de la société Ambatovy reçoit des candidats, parfois des milliers, parfois des centaines. Cela varie en fonction des candidatures mais aussi du nombre de postes disponibles. Si au départ, les nouvelles recrues étaient envoyées au Canada pour y suivre une formation, il s'est avéré nécessaire de créer son propre centre de formation dans le pays. Ceci pour la simple raison que le nombre de postulants est devenu plus important et l'ampleur de la société plus grande. Aujourd'hui donc, le centre d'Ambatovy est doté d'infrastructures dernier cri afin d'apporter une formation très qualitative que ce soit du point de vue théorique ou pratique pour les employés. Et tout au long de l'année, chaque personne travaillant au sein de la société est évaluée et doit passer divers examens d'aptitudes. Ambatovy mise donc énormément sur la performance et l'efficacité de ses collaborateurs. Même les superviseurs doivent donner le meilleur d'eux-mêmes et suivre des formations spécifiques dès que l'occasion se présente. Selon les responsables, la formation est nécessaire car le cursus universitaire à Madagascar manque encore le côté pratique très utile pour travailler dans les mines.

Sous-traitance et collaboration. Mais outre la performance interne, Ambatovy collabore également avec des professionnels externes, des sous-traitants. En 2018, elle a collaboré avec plus de 450 PME locales. Elle fait fabriquer par exemple les tenues de ses employés par une entreprise locale et fait aussi appel à divers spécialistes pour assurer différentes tâches.

Et bien évidemment, la société n'oublie pas d'agir pour l'environnement et pour la société. Elle a mis en place des systèmes de reforestation dans les régions où elle travaille, elle aide les populations locales à créer des projets professionnels pour améliorer leur vie et bien d'autres encore. A plus de 8 milliards de dollars, la société est actuellement le plus grand investissement direct étranger à Madagascar.