Congo-Kinshasa: Tourisme - Bulut Bagçi en visite de travail à Kinshasa

Le Président du Forum mondial du Tourisme Bulut Bagçi exécute depuis ce 4 décembre une visite professionnelle en République Démocratique du Congo par la facilitation du Cabinet du Président de la République et du Ministre du Tourisme.

«Notre but ici est de voir ce qui se passe dans le domaine du tourisme et ensuite voir comment apporter notre pierre de contribution au travers des investissements et la collaboration avec la RDC », a affirmé Bulut Bagçi en guise d'explication de la raison d'être de sa visite.

En ce qui concerne les perspectives d'avenir , il s'est dit très positif : « Je donne beaucoup de chance à la RDC par rapport à l'exploitation du tourisme , nous avions été en Angola ou nous avons été reçu par le président Lorenzo et nous sommes en train d'amener plus d'un million de dollars en Angola ; à cause de cela nous avons des groupes comme : l'intercontinental , le Mariotte , l'Accor , le Hilton , ces grands noms de l'hôtellerie investissent en Angola où nous avons déjà plus de 650 millions de dollars d'investissement. La RDC est bien plus grande, donc nous pouvons mieux faire ici ; l'actuel président de la République est un visionnaire pour nous, nous le suivons de très près dans ses actions et cela nous a donné un booste pour que nous puissions venir dans ce pays ; nous croyons qu'en collaborant avec un visionnaire comme lui nous pourrons vraiment faire développer le tourisme dans ce pays », a-t-il déclaré.

«Au peuple congolais, je fais partie maintenant du peuple congolais, j'apporte les salutations du président de la Turquie, nous sommes tous ensemble. Pour la RDC, nous pensons organiser un forum qui va réunir plus de 4000 personnes qui viennent de plusieurs coins du monde, pas seulement de l'Afrique, pour que tous viennent découvrir le pays. J'ai grandi dans le tourisme et j'y opère et quand vous avez un tourisme fleurissant, vous n'avez pas un problème d'argent, de terrorisme parce que là où vont les touristes il n'y a pas de terrorisme ; pas de problème d'emploi parce que le tourisme donne beaucoup d'emplois », a-t-il renchéri.

Depuis quelques années Bulut Bagçi est compté parmi les personnalités influentes dans le développement du tourisme mondial. Il est accompagné dans le cadre de cette visite par le député turc Mustafa Hilmi Dulger, président de la commission des affaires intérieures (parlement).