Congo-Kinshasa: Composition des bureaux des commissions au Sénat - L'Assemblée plénière prend acte

Les élus des élus ont pris acte, mercredi 4 décembre 2019, de l'élection des membres des bureaux des commissions permanentes du Sénat. Président, Vice-président, Rapporteur et Rapporteur adjoint sont les quatre postes de direction de huit commissions permanentes.

Composées chacune des dizaines des membres, ces structures permanentes sont énumérées comme suit : la commission politique, administrative, juridique et droite humains ; la commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées ; la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance ; la commission des Relations Extérieures ; la commission socioculturelle, genre, famille et enfant ; la commission Défense, Sécurité et Frontières ; la commission Environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme ; et enfin , la commission infrastructures et aménagement du territoire. Cette élection et la prise en compte de ces membres des bureaux sont intervenues notamment, après les compositions des 13 groupes politiques, de 26 groupes provinciaux ainsi que de ces 8 commissions permanentes.

Par ailleurs, l'Assemblée plénière a aussi pris acte du vote de José Endundo en tant que Président du Comité de conciliation et d'arbitrage. L'élection des autres membres pour ce comité devra intervenir dans les tout prochains jours. Ci-dessous, la liste de membres des bureaux des commissions permanentes.