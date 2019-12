Gabon: L'ONU récompense la contribution du contingent gabonais à sa mission en RCA

Le 5ème bataillon de réserve du contingent gabonais de la MINUSCA, fort de 450 casques bleus, dont 247 en fin de mission, a été déployé à la MINUSCA fin novembre 2018, avec pour mission de contribuer au processus de paix et à la stabilisation de la République centrafricaine.

Sous les ordres du lieutenant-colonel Guy Landry Eke, le contingent a, entre autres, effectué 1565 patrouilles pédestres et motorisées à Bangui et dans les régions, escorté 351 convois spéciaux à caractère sécuritaire et humanitaire, conduit 148 missions de sécurité, sécurisé 52 missions. Elle a aussi mené une activité d'intérêt communautaire au bénéfice des civils renforçant leur proximité avec ces derniers.

C'est en reconnaissance de cette contribution à la mise en œuvre du mandat de la mission de la MINUSCA que les 247 éléments en fin de mission ont reçu, ce 29 novembre 2019 à Bangui, la médaille des Nations Unies des mains de Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général et chef de la MINUSCA, qui a souligné la difficulté de la mission des heureux récipiendaires, car a-t-il dit,« contrairement aux autres contingents qui sont déployés dans des aires géographiques bien précises et s'y installent pour la durée de leur mission, vous êtes déployés d'une zone à une autre, selon les crises et les besoins opérationnels, avec des préavis courts, parfois très courts ».

Présent en RCA depuis 2004, le contingent a une longue expérience de 22 années de présence sur le théâtre des opérations de paix, commencée en 1997. Une expérience qui leur a permis de mener à bien leur mission en Centrafrique, sans enregistrer de victimes, ni souffrir de cas d'abus signalés à leur encontre. Ils peuvent donc « partir tête la haute, avec le sentiment du devoir accompli », comme l'a souligné le chef de la MINUSCA.