Sénégal: Premier league - Buteur et double passeur face à Everton, Sadio, en mode XXL

Alors que l'on continuait à épiloguer sur la quatrième place au classement du Ballon d'Or que Sadio Mané répondait hier, mercredi, avec une prestation XXL dans le derby Liverpool- Everton comptant pour la 15e journée.

Sadio Mané a encore été étincelant face à une accrocheuse équipe des Toffees. Sur un contre lancé par Lallana à la 6e minute, l'attaquant sénégalais réussit une fulgurante percée avant d'offrir une passe millimétrée à son coéquipier Origi.

L'attaquant des Lions réussira dix minutes plus tard à s'infiltrer dans la défense des Toffees pour adresser cette fois un « no looking pass » ou passe aveugle à Shaqiri pour lui ouvrir le chemin des filets (17e).

Après deux passes décisives, le Sénégalais va s'offrir le but du break sur une contre-attaque à la 44e minute. En se jouant de Iwobi, Mané lance Alexander-Arnold. Le défenseur déboule sur l'aile et parvient à l'entrée de la surface à retrouver l'international sénégalais.

Sadio Mané idéalement placé va ouvrir son pied gauche et doucher l'ardeur des coéquipiers de Richarlison avec son but ( 4-1). Un but digne des grands attaquants.

Mais un précieux but et au bout une prestation qui sonne comme une réponse au controversé verdict du Ballon d'Or 2019.

Ce succès (5-2) permet également aux Reds de Liverpool de poursuivre leur série d'invincibilité en championnat et de rester seuls en tête avec huit points d'avance sur son premier poursuivant, Leicester.