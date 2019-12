Afrique: Liverpool / Sadio Mané - « Le Ballon d'Or reste derrière moi »

Sadio Mané, l'international sénégalais s'est prononcé sur le Ballon d'Or après sa performance XXL ce mercredi contre Everton en championnat.

S'il a évoqué le match de ce mercredi pour juger son absence lundi dernier à la cérémonie de Ballon d'Or France Football 2019, Sadio Mané a prouvé hier soir qu'il s'est vraiment concentré sur son match.

Auteur d'une performance XXL, le Sénégalais n'a pas attendu longtemps pour répondre présent lors du derby qui opposait Liverpool à Everton remporté par les Reds (5-2).

Avec deux passes décisives (6è et 17è minute) et 1 but à la 45è minute, Mané ne semble pas vraiment affecté par sa 4è place occupée au Ballon d'Or France Football 2019.

D'après le Red, il ne faut pas baisser les bras mais continuer d'avancer. « Le Ballon d'Or est derrière moi, je me concentre avec mon équipe et le travail continue... . », a confié le Lion de la Téranga à L'Equipe. Mané semble plutôt déterminé à progresser et atteindre le sommet.