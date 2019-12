Angola: INAMET prévoit de fortes pluies

Luanda — L'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET) a alerté jeudi aux populations et autorités de certaines provinces pour qu'elles prennent des mesures de précaution et de sécurité, face aux risques éventuels, de décharges électriques et de fortes pluies attendues dans les prochains jours.

Selon le communiqué de l'INAMET, les précipitations pourraient être abondantes (25 à 50 millimètres de précipitation en 24 heures), et parfois accompagnées d'orages durant la nuit, à l'aube et le matin dans certaines municipalités d'Uíge, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico, Cunene et de Cuando Cubango.

Jeudi et vendredi, lit-on dans ce document, les pluies seraient très intenses, en particulier dans les provinces du centre et sud du pays.

Voici les températures extrêmes (maximales / minimales) pour certaines régions de l'Angola dans les prochaines 24 heures :

Luanda 23/30, N'dalatando 2/26, Cuito 16/26, Cabinda 24/28, Malanje 18/28, Luena 17/28, Sumbe 22/26, Dundo 21/29, Lubango 17/27 Caxito 23/31, Saurimo 18/28, Menongue 18/26, Mbanza Congo 21/28, Benguela 22/29, Moçamedes 20/28, Uíge 20/27, Huambo 09/25 et Ondjiva 21/27.