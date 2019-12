Ile Maurice: Yousouf Ismaël à la tête de la MCCI

C'est au Mauritius Chamber of Commerce and Industry que Yousouf Ismaël a posé ses valises. Dans un courriel envoyé aux cadres de la CWA, ce jeudi, il avait indiqué qu'il délaisse son poste de directeur général au sein de cet organisme à compter du 1er janvier. Dans un communiqué émis dans l'après-midi, la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) a indiqué qu'il succèdera à Barlen Pillay au poste de secrétaire général.

«Nous félicitons Yousouf Ismaël pour sa nomination. Ce dernier connaît d'ailleurs très bien l'organisation puisqu'il a été un membre du conseil d'administration il y a quelques années», a commenté Marday Venkatasamy, président du conseil d'administration de la MCCI.

Barlen Pillay a, lui, fait valoir ses droits à la retraite après 24 ans passés au sein de l'institution. «Je m'apprête à quitter la MCCI dans les mois à venir avec la conviction du devoir accompli et d'avoir apporté ma pierre à la construction d'une économie plus efficace et innovante. Durant trois mois, je serai à ses côtés pour l'aider à se familiariser avec les dossiers et assurer la transition la plus souple possible», a soutenu Barlen Pillay.