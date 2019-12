Cameroun: Forum des universités et des grandes écoles - Le Gabon a accueilli la 2e édition

Le 27 novembre dernier, Une trentaine d'universités et instituts privés d'enseignement Supérieur du Cameroun ont fait le déplacement pour présenter leurs offres de formation.

Le Gabon a accueilli la deuxième édition du Forum des universités et des grandes écoles du Cameroun en zone Cemac (Fugec) le 27 novembre dernier. À l'occasion, une trentaine d'universités et d'instituts privés d'enseignement supérieur du Cameroun ont fait le déplacement pour présenter leurs offres de formation à un public qui comptait environ 4000 élèves, étudiants et professionnels gabonais. Au cours de la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition du Fugec, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et du Transfert des technologies au Gabon, dans son allocution a suggéré d'étendre la participation au Fugec à l'ensemble des établissements universitaires et grandes écoles des pays de l'Afrique centrale.

Dans l'optique d'épouser la vision des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale lors de leur dernier sommet tenu récemment à Yaoundé. Ainsi, le Comité exécutif a donc opté pour le changement de dénomination du Fugec en Fugepac : Forum des universités et grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale. Ngaeto Zam Edith Félicie Noëlle épouse Ondoua, ambassadeur du Cameroun au Gabon, qui représentait le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun, après avoir rappelé la nécessité d'instaurer une politique systématique, cohérente et globale tendant à créer une véritable synergie entre les universités et grandes écoles de la sous-région, a passé le témoin à son homologue Pierre Nzila, ambassadeur du Congo au Gabon pour la prochaine édition de ce forum qui se tiendra en 2020 au Congo Brazzaville.

Le président exécutif du Fugec, Armand Claude Abanda par ailleurs représentant résident de l'Institut africain d'informatique (IAI) a rappelé l'objectif premier de cette initiative qui est le renforcement de la coopération dans le secteur de l'éducation entre l'ensemble des pays d'Afrique centrale, pour une meilleure intégration sous régionale et un meilleur développement participatif de ces pays. L'évènement s'est clôturé en beauté, le 28 novembre autour d'une table-ronde à laquelle ont pris part le président exécutif du Fugec, le point focal national du Fugec au Gabon, Christian Gaillard Obame et plusieurs autres responsables des grandes écoles camerounaises. Rendez-vous a été pris pour la troisième édition en 2020 au Congo.