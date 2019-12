Sénégal: Le Conseil constitutionnel lance un prix universitaire

Dakar — Le Conseil constitutionnel sénégalais annonce avoir lancé un prix universitaire visant à récompenser une thèse portant sur les sciences juridiques en général et les matières relevant de son domaine de compétence en particulier.

Selon un communiqué parvenu jeudi à l'APS, par un arrêté en date du 23 octobre 2019, le Conseil constitutionnel "a créé et fixé le règlement du Prix de thèse du Conseil constitutionnel".

Il vise à "promouvoir la recherche" et à "récompenser l'excellence et l'originalité des travaux menés dans le domaine des sciences juridiques en général et dans les matières relevant de son domaine de compétence en particulier", ajoute le texte.

Le "Prix de thèse du Conseil constitutionnel donnera lieu à une subvention en vue de la publication ou de la vulgarisation de la thèse primée", indique la même source, ajoutant qu'il est "ouvert aux docteurs en droit qui sont soit, de nationalité sénégalaise, soit rattachés à une université sénégalaise, soit titulaires d'un doctorat délivré par une université sénégalaise ou tout autre établissement sénégalais d'enseignement supérieur habilité à décerner le grade de docteur en droit".

"Les travaux concernés par le « Prix de thèse du Conseil constitutionnel », qu'ils soient publiés ou non, doivent être rédigés en langue française et soutenus dans les deux années civiles précédant la date de la remise du Prix (2019 étant l'année de référence pour la présente édition) et doivent s'inscrire dans l'un des champs disciplinaires traitant notamment de la justice constitutionnelle, des institutions politiques, du droit constitutionnel et du contentieux électoral ou abordant des problématiques transversales susceptibles d'entrer dans le champ des activités de la juridiction constitutionnelle", renseigne le communiqué.

Il précise que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature est fixé au 31 janvier 2020.