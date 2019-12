Sénégal: Céréales - Une production record en 2019

Dakar — La production mondiale de céréales pour 2019 devrait enregistrer "sa plus importante récolte jamais connue, avec 2 714 millions de tonnes, soit 2,1 pour cent de plus par rapport à 2018", annonce l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

"La dernière révision à la hausse, figurant dans le nouveau Bulletin sur l'offre et la demande de céréales, également publié aujourd'hui, reflète une production de céréales secondaires plus importante que celle attendue en Chine, en Fédération de Russie et en Ukraine", indique l'organisation onusienne.

Elle ajoute que "la production mondiale de céréales secondaires, dont le maïs, devrait atteindre, selon les prévisions actuelles, les 1 433 millions de tonnes, soit un peu moins que le niveau record enregistré en 2017".

En revanche, elle table sur une hausse de la production mondiale de blé de 4,8 pour cent par rapport à 2018, soit 766,4 millions de tonnes.

"La production mondiale de riz atteindra probablement les 515 millions de tonnes, soit une légère perte de 0,5 pour cent par rapport au record de 2018, avec l'Égypte, Madagascar et le Nigéria en bonne position pour permettre une reprise de toute la production de riz africain cette saison", précise la FAO.

Elle prévoit que l'utilisation des céréales mondiales pour 2019-2020 devrait augmenter d'environ 21 millions de tonnes, pour se hisser à 2 709 millions de tonnes.

La FAO s'attend à des réserves mondiales de céréales de 863 millions de tonnes à la fin des saisons 2020.

"A ce stade, souligne-t-elle, le rapport stock/utilisation mondial pour les céréales devrait atteindre un niveau relativement élevé de 31 pour cent, signe d'une situation mondiale confortable au niveau des approvisionnements."

Le commerce mondial de céréales en 2019-2020 devrait atteindre, selon les prévisions, les 416 millions de tonnes, soit environ 1,1 pour cent de plus qu'en 2018-2019.