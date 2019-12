Sénégal: Une quinzaine nationale de sensibilisation de l'OFNAC contre la corruption, à partir de vendredi

Dakar — L'Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) annonce organiser une quinzaine nationale de sensibilisation sur la corruption et ses méfaits sur le développement, la paix et la sécurité au Sénégal, à partir de vendredi.

Selon un communiqué transmis à l'APS, cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption prévue le 9 décembre 2019.

Un panel sur le thème "Rôle de l'université dans la prévention de la lutte contre la corruption" se tiendra ainsi vendredi, au centre culturel Daniel Brothier, à Dakar.

Il ajoute que lundi, à Thiaroye, il est prévu dans le même cadre une "mobilisation et procession des élèves des écoles privées de la banlieue de Dakar contre la tricherie, la fraude et la corruption et remise de déclaration d'engagement aux côtés de l'OFNAC".

Dans la même commune, se tiendra mercredi 11 décembre, un "panel de sensibilisation sur la tricherie, la fraude et la corruption avec les acteurs du secteur privé de l'éducation de la banlieue de Dakar".

Un autre panel est prévu jeudi 12 décembre, "sur le rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption", avant des "Portes ouvertes sur l'OFNAC" et une visite de sa présidente, Seynabou Ndiaye Diakhaté, samedi 14 décembre, dans le cadre de la Foire internationale de Dakar (FIDAK).

Cette quinzaine nationale de sensibilisation sur la corruption et ses méfaits va se poursuivre lundi 16 décembre à Saint-Louis, à travers un panel sur le thème : "Rôle de l'université dans la prévention et la lutte contre la corruption".

Le lendemain, se déroulera une "journée portes ouvertes sur l'OFNAC et ses missions", puis un autre panel de sensibilisation sur la fraude et la corruption avec les élus locaux", le jeudi 19 décembre à Guédiawaye (banlieue dakaroise).

Une "randonnée pédestre contre la corruption avec la ligue régionale de randonnée pédestre de Dakar et le secteur privé" et une "remise de déclaration d'engagement aux côtés de l'OFNAC" seront au menu de la quinzaine le dimanche 22 décembre.

Le programme de la quinzaine prévoit enfin une "cérémonie de clôture" de la quinzaine, lundi 23 décembre à Guédiawaye, laquelle sera marquée par une "mobilisation à travers la procession et des spectacles des élèves" ainsi qu'une "remise de déclaration d'engagement aux côtés de l'OFNAC".