Cote d'Ivoire: Yacouba Konaté dévoile les grandes lignes du MASA 2020 (7-14 mars 2020)

Le Masa 2020 aura lieu du 7 au 14 mars 2020 au palais de la Culture de Treichville, à l'Institut français et au Goethe Institut. Il va réunir plus de 2800 artistes venus de plus de 30 pays.

Le thème retenu pour cette 11ème édition est « L'Afrique-monde ». Au cours de cette cérémonie animée par Naomi Alafé, Yacouba Konaté, directeur général (Dg) du Masa a traduit sa reconnaissance aux partenaires pour leur soutien. Selon lui, le pays-invité et à l'honneur est le Canada. Il a également annoncé que cette édition 2020 mettra l'accent sur les jeunes créations (Ndlr : les jeunes talents).

L'une des innovations du Masa 2020 est le planting d'arbres. À ce propos, Yacouba Konaté a affirmé que 1000 arbres seront plantés dans la ville d'Abidjan en vue de participer à la résolution des problèmes écologiques.

Autres innovations, l'institution du "Masa des écoles" qui va consister à faire participer des écoles du Ghana, Nigéria, Kinshasa, etc. afin d'apprendre aux jeunes à travailler ensemble. La cérémonie d'ouverture sera meublée d'une parade appelée "Abidjan danse parade" avec plus de 2000 chorégraphes.

Le Dg du Masa a rassuré en ces termes : « Nous tâcherons d'être à la hauteur ». Henri N'Koumo, directeur des livres, des arts plastiques et visuels, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandaman, a félicité le Dg et son équipe pour le travail abattu.

Il a également traduit ses remerciements aux partenaires du Masa. Plusieurs personnalités dont Julie Shouldice, ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire et Jean-Marie Somet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme ont pris part au cocktail.