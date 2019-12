Sénégal: Prosper Mendy - « Ce serait une fierté de jouer pour le Sénégal »

Prosper Mendy, Arrière gauche Franco-sénégalais de Stromgoset (D1 Norvège) a révélé son grand envie de porter la tunique sénégalaise lors de son interview accordé au journal Record.

Si beaucoup de ces jeunes africains optent pour les sélections européennes, certains par contre nourrissent leurs désirs de défendre les couleurs de leurs origines. C'est le cas de Prosper Mendy (23 ans), prêt a intégré le nid des Lions de la Teranga dans les prochains jours. Sous contrat jusqu'en 2021 avec son club Stomgoset, Mendy rêve faire ses preuves avec la sélection du Sénégal.

« Clairement, le Sénégal ne se refuse pas. J'ai ma famille qui est là-bas, mes proches qui me soutiennent chaque jour, en me disant que j'ai intérêt à jouer pour le Sénégal. Aujourd'hui, ça serait une fierté de jouer pour le Sénégal. Je n'ai jamais échangé avec un membre du staff technique d'Aliou Cissé. Je n'ai pas eu de contact avec eux, mais je suis prêt à venir jouer pour mon pays. Si on m'appelle, je serai prêt », a confié l'ex-joueur du FC Montfermeil.

D'après Mendy, les dirigeants du football sénégalais doivent se lancer dans la détection des jeunes talents évoluant dans les championnats du monde. Jeune joueur polyvalent pouvant répondre au poste de défenseur central ou milieu gauche, Mendy est prêt à tout pour mériter le groupe d'Aliou Cissé.

« Absolument. Je suis déterminé et prêt à me battre pour mériter ce poste. Mais je le suis également pour les autres secteurs, car je suis un joueur polyvalent qui peut jouer aussi comme milieu gauche ou défenseur central. Je reste à l'écoute du staff. Et je reste convaincu que le coach Aliou Cissé et son staff auront un regard sur tous les jeunes qui évoluent dans les différents championnats du monde », a ajouté Prosper Mendy.