Angola: L'Expansion du Commerce intra-régional garantit le progrès

Luanda — Pour que les pays africains assurent le progrès économique, il est nécessaire de renforcer l'intégration régionale et l'expansion du Commerce intra-régional, a estimé jeudi à Luanda la secrétaire d'Etat au Budget et à l'Investissement public.Prenant la parole à l'ouverture du Forum du Réseau et des Institutions Financières de Développement de la SADC, Aia-Eza da Silva a souligné que le pari permettrait aux pays africains de devenir plus compétitifs.

Selon la dirigeante, assurer le progrès économique suppose réaliser une série d'actions, soit diversifier la production et les exportations, fortifier les marchés et les institutions, investir dans les infrastructures et dans la formation professionnelle, et réduire les coûts dans les affaires.L'échange d'expériences, en vue de disséminer et fortifier la capacité humaine et institutionnelle, est aussi important, a dit la secrétaire d'Etat dans ce Forum qui se tient sous le thème « Petites et Moyennes Entreprises (PME), comme Noyau de Stratégie d'Industrialisation de la SADC ».

De son côté, le président du Conseil d'Administration du Centre des Ressources Financières pour le Développement de la SADC, Stuart Kufeni, a souligné que le forum allait définir des stratégies pour le financement de projets dans les secteurs de l'Agriculture, des Infrastructures, et de Petites et Moyennes Entreprises de la région.

Le Forum vise à augmenter la compétitivité, l'industrialisation et l'intégration régionale, comme contexte pour le développement industriel.