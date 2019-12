Angola: Les institutions africaines doivent être fortes, dit le ministre d' Etat angolais

Luanda — En vue de lutter contre les conduites arbitraires et l' abus du pouvoir, le ministre d'Etat angolais a plaidé jeudi, depuis Luanda, pour la mise en place des institutions fortes en Afrique.

Dans un discours à l'ouverture de la Réunion ministérielle du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine (UA), Pedro Sebastião, qui est également chef de la Maison de Sécurité du Président de la République, a souligné : « la justice, la paix, la bonne gouvernance et la réconciliation nationale prospèrent là où prévalent les valeurs et principes démocratiques ... ».

«Ces vertus prospèrent surtout là où les institutions sont fortes et durables, où règne un environnement de constitutionnalisme pour freiner les conduites arbitraires et l'abus du pouvoir», a ajouté le ministre d'Etat dans son discours, en représentation du Chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

Dans cette réunion, à laquelle participent 80 personnalités, dont quinze (15) ministres des Affaires étrangères, Pedro Sebastião a estimé que la justice et la réconciliation nationale étaient l'unique « antidote » auquel recourir, pour en finir avec l'impunité qui alimente diverses situations de conflits en Afrique, où persistent encore des conflits, l'insécurité et l'instabilité associés à la distribution injuste des richesses.

«Tout ça, de même que la corruption, l'inégalité et l'extrémisme compromettent, de façon significative, le développement socioéconomique du continent et le bien-être de ses habitants, malgré les efforts fournis pour aboutir à la paix et à la stabilité dans le continent », a-t-il ajouté.

La réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Afrique, s'inscrit dans la stratégie de consolidation de la paix et de promotion du développement durable.L'Angola a pris, le 1er décembre 2019, la Présidence tournante du CPS.