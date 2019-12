Algérie: Gaïd Salah relève à Oran "le professionnalisme ancré" de l'ANP

Alger — Le Général de Corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, a relevé, jeudi au 3éme jour de sa visite en 2e Région militaire (RM) à Oran, le "professionnalisme ancré" des composantes de l'ANP, indique le ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Général de Corps d'Armée, accompagné du général-major Meftah Souab, Commandant de la 2e RM, a suivi dans la matinée un exercice démonstratif "Azm 2019", exécuté par les unités de la 36 brigade d'infanterie motorisée appuyées par des avions bombardiers, où il a écouté, à l'entame, un exposé, présenté par le Commandant de ladite brigade et portant sur les étapes et le déroulement de l'exercice.

"Les niveaux élevés atteints par l'ANP, dans toutes ses composantes et à plus d'un titre, sont le fruit d'efforts intenses, continus, persévérants et loyaux envers Allah et la Patrie, fournis durant ces dernières années, preuve en est l'efficacité des résultats obtenus, sans nul doute, la réunion et l'assimilation graduelle des exigences du professionnalisme dans son sens global.

Le vice-ministre a également estimé que "de ces valeurs et principes fondamentaux, il apparait clairement que l'essence des missions de l'ANP, est de continuer avec détermination et efficience la mission de préserver l'Algérie, à tout moment, quelle que soit l'ampleur des défis et des enjeux", assurant œuvrer "avec fidélité, voire avec clairvoyance, à réunir tous les facteurs, à même d'assurer le rendement opérationnel qualitatif du corps de bataille de nos Forces Armées".

A ce titre précisément, a-t-il poursuivi, il a rappelé avoir "affirmé plusieurs fois, tout en les réitérant, que le développement effectif et la véritable amélioration du niveau, requièrent de conférer une importance extrême, d'année en année, à la préparation des exercices d'évaluation de différents niveaux et plans".

A l'issue de son allocution, le Général de Corps d'Armée, toujours accompagné du Général-Major, Meftah Souab, a procédé à l'inauguration d'une piste d'atterrissage et de décollage des aéronefs au niveau de l'Ecole de spécialisation de Chasse de Mechria.

L'exercice a été exécuté par des détachements de plongeurs et de la protection et de la sécurité de ladite base, appuyés par des hélicoptères de combat et de sauvetage.

"Ces détachements étaient chargés de faire face à toute tentative d'attaque terrestre, maritime ou sous-marine, et ce, en faisant intervenir tous les moyens nécessaires pour ce genre d'opérations sensibles", indique le MDN, faisant savoir que le Général de Corps d'Armée avait également suivi un exercice de tirs de missiles contre des cibles aériennes, exécuté "avec succès" par la frégate "ERRADI'E".