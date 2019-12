Madagascar: Coopération japonaise - Conférence sur la chirurgie, demain à l'HJRA

Le Dr Yasuyoshi Tosa, professeur de l'université de Showa au Japon et son équipe sont à Madagascar.

« Depuis 2011, cette équipe japonaise vient une fois par an à Madagascar pour des activités de bénévolat, plus précisément des opérations chirurgicales de fente labio-palatine, à la Clinique Ave Maria à Antsirabe pendant une dizaine de jours. Pour cette année, l'équipe composée de 15 personnes, comprenant des médecins, des infirmières et des étudiants, poursuivra ces activités », a communiqué l'Ambassade du Japon à Madagascar.

Demain à 16h, l'équipe du Dr Yasuyoshi Tosa donnera une conférence à l'hôpital HJRA Antananarivo. Une conférence de presse sur ses activités médicales de bénévolat à Antsirabe sera au programme, suivie d'une conférence médicale avec deux thèmes : " Long-term follow up from birth to adult for unilateral cleft lip and palate surgery : assessment by the surgeon, the orthodontist, and the speech therapist " pour le premier et " Modified two-flap palatoplasty for primary cleft palate ", pour le second.

Progrès technique. Selon les organisateurs, le Dr Tosa abordera dans le premier sujet, l'importance du système de traitement à moyen et long terme « des soins médicaux en équipe » composée de chirurgien plasticien, orthodontiste et orthophoniste. Le deuxième sujet porte principalement sur la méthode de chirurgie plastique, appelée « two-flap way » en utilisant des photos et des vidéos dans le but de faire comprendre le traitement aux patients qui subissent les opérations chirurgicales de fente labio-palatine. En bref, il s'agira de partages de connaissances et de savoir-faire. A noter que le Japon figure parmi les partenaires bilatéraux de Madagascar, qui mènent le plus d'activités d'appui au développement dans la Grande-île.

Outre les appuis techniques et financiers pour les plus petits et pour les plus grands projets actuellement en cours de mise en œuvre dans la Grande-île, ce pays d'Asie dispose également de nombreux volontaires, qui interviennent périodiquement dans divers secteurs à Madagascar.