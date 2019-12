Madagascar: Golf / Championnat de Madagascar - Foulpointe sera en effervescence

Des gros lots comme voiture, moto et plusieurs billets d'avions seront à gagner.

Après le Staysure Tour, un tournoi international du Golf qui s'est dérouillé le 29 novembre au 1er décembre dernier, nous y sommes au championnat de Madagascar qui aura lieu du 19 au 21 à Foulpointe.

Le mois golfique se poursuit dans la Grande Ile. Quelques jours après le tournoi international dénommé Staysure Tour, qui avait vu la participation des golfeurs issus des quatre coins du Monde, L'Azura Golf Resort et Spa, avec le soutien de la Fédération Malgache de Golf, organisera par la suite le Championnat de Madagascar. Ce sommet national aura lieu à Foulpointe notamment sur le Golf Club du 19 au 21 décembre prochain. Une conférence de presse s'est tenue hier à Tamboho Hôtel Ambodivona pour sa présentation officielle. En effet, ce sera pour la troisième fois que ce Club de la ligue Atsinanana accueillera ce rendez-vous phare. Pour cette année, une centaine de golfeurs issus de cinq clubs à savoir Golf Club Antsirabe, Malaza golf, Golf du Rova, Galaxy Golf, International Golf Course Nosy Be et Foulpointe Golf hôte de la compétition seront attendus sur le magnifique parcours de 18 trous de L'Azura Golf Resort et Spa pour ces trois jours de compétitions. Cependant, les Pro ouvriront la compétition le 18 décembre, suivis des amateurs qui ont la nationalité Malgache et ou résident à Madagascar. Ils se repartissent en catégorie seniors hommes et dames, super seniors et juniors. « Le golf connait un essor important actuellement dans la Grande Ile avec une offre de parcours plus importante, de bonne qualité, ce qui suscite l'engouement des jeunes pour ce sport. Le récent Senior Tour a démontré d'ailleurs l'intérêt international pour la destination Malgache », a expliqué Ranaivo Andrianasolo, président de la Fédération. Ainsi, l'édition 2019 sera jouée sous la formule de jeu STROKE Play. « C'est la forme de jeu la plus naturelle et la plus exigeante. Elle consiste pour chaque golfeur à compter tous les coups exécutés du départ jusqu'à la fin de chaque trou de parcours, et à additionner les scores ainsi réalisés, trou après trou, pénalités incluses », a souligné le directeur technique national, Johary Raveloarison.

Au-delà de l'événement sportif, ce championnat sera aussi une occasion festive pour les participants puisque quatre soirées spéciales y seront organisées. La première soirée est celle du 19 décembre, une soirée de la retrouvaille. Ensuite la deuxième soirée sera chic et choc, avant la troisième soirée spéciale pour le retro. Enfin, la soirée gala où on va en remettre tous les trophées et tout le monde aura sa part, selon les explications.

Lors de cette conférence de presse, le président tient à féliciter Jean Baptiste Ramarozatovo, le seul porte-fanion malgache pour le bon travail qu'il a fait lors de ce Staysure Tour. « Les golfeurs étrangers ont sous-estimé que Jean Batiste ne ferait pas le poids par rapport à leur expérience mais, c'était tout le contraire qui s'est passé. Reste à savoir, jusqu'où serait-il capable pour ces jours de finale du tournoi international à Maurice. Il démontrera que son admission dans le Top 10 à Andakana n'était pas du hasard. Maintenant la balle est dans son camp », a-t-il annoncé.