Congo-Kinshasa: Kinshasa - Bernadette Mpundu pleure son père !

Cadre et personnalité influente au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) et Ambassadrice de la Lutte contre la Drépanocytose, Bernadette MPUNDU MPIA a perdu son père biologique, en la personne de Mr. Pierre MPUNDU, qui a rendu l'âme, à Kinshasa.

Selon le programme officiel des funérailles émanant de la famille, la levée du corps de l'illustre disparu de la morgue de la Clinique Ngaliema est prévue pour ce vendredi 6 décembre 2019 à partir de 12h. Tandis que la veillée mortuaire est organisée à l'espace Cité des Anges, sur l'avenue Haut Commandement, dans la commune de la Gombe.

L'inhumation interviendra le samedi 7 décembre à partir de 12 h à la nécropole Entre Terre et Ciel, de la N'sele.

Bien avant, une messe d'action de grâce sera dite en mémoire de Feu Papa Pierre MPUNDU, le même samedi vers 9h à la Paroisse Saint Michel dans la commune de Bandalungwa.

Toutefois, l'intégralité du programme sur le déroulement des obsèques du regretté géniteur de la Présidente de « Action contre la Drépanocytose » vous sera communiqué sur place au lieu d'exposition mortuaire.

Ainsi, la grande équipe rédactionnelle du journal La Prospérité se joint aux amis et connaissances ainsi qu'aux camarades du Parti pour présenter ses sincères condoléances à Mme MPUNDU Bernadette et à toute la famille éplorée. Que la terre de nos ancêtres lui douce et légère !