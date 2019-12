Algérie: Championnat arabe de jeux d'échecs individuels - L'Algérie décroche 11 médailles dont 4 en or

Mostaganem — L'Algérie a décroché 11 médailles (4 en or, 3 en argent et 4 en bronze) au championnat arabe des jeux d'échecs individuel, qui a pris fin jeudi soir à Mostaganem.

L'Algérie a remporté, dans la journée de clôture de cette manifestation sportive, 4 nouvelles médailles dans la compétition du Blitz, a indiqué le directeur du tournoi, Abdelkader Mahmoudi.

L'Algérienne Latreche Sabrina a décroché la médaille d'or en Blitz dames et sa compatriote Hamza Amira s'est contentée de la médaille de bronze, alors que la médaille d'argent est revenue à l'échéphile jordanienne, Bouchra Chaibi.

Chez les messieurs, les Algériens Haddouche Mohamed et Belahcen Bilal ont remporté respectivement les médailles d'argent et de bronze dans cette compétition. La médaille d'or a été décrochée par le Jordanien Aissa Raafat, selon le directeur du tournoi.

Les Algériennes ont dominé mercredi la compétition classique (longue) de sept rondes où les Mezioud Amina, Latreche Sabrina et Toubal Hayat ont décroché les médailles d'or, d'argent et de bronze, respectivement.

Dans cette compétition classique messieurs aucun Algérien n'a eu de médaille. L'or est revenu au Tunisien Zaibi Amir , l'argent au Jordanien Mansour Samr et le bronze à son compatriote Aissa Raafat.

Lire aussi: Championnat arabe des jeux d'échecs individuels : l'Algérie décroche deux titres

La sélection nationale a obtenu, auparavant, deux titres en jeu rapide messieurs et dames (Hadouche Mohamed et Latreche Sabrina), une médaille d'argent pour Nacer Rania et une en bronze pour Belahcen Bilal.

Ce compétition a vu la Jordanie remporter une en médaille or, trois en argent et une en bronze alors que la Tunisie et les Emirats arabes unis une en bronze chacune.

Le championnat arabe des jeux d'échecs individuel, organisé à Mostaganem du 26 novembre au 6 décembre, a enregistré la participation de 60 sportifs messieurs et dames de 10 pays dont l'Algérie, la Tunisie, la Jordanie, l'Irak, la Mauritanie, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Liban et la Palestine.

En marge de ce championnat, des réunions de l'instance exécutive et l'assemblée générale de l'Union arabe de jeux d'échecs ont donné lieu à la création d'un championnat de jeu rapide et d'une compétition pour résoudre les problèmes de jeux d'échecs et à la réduction des frais de participation lors des différentes manifestations sportives arabes la saison prochaine 2020.