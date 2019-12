Algérie: LOPIS publie le premier guide d'enseignement religieux pour la prévention de l'extrémisme

Bamako — La Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS) a annoncé, jeudi à Bamako, la publication de son premier guide scientifique et pratique pour l'enseignement de l'éducation religieuse en vue de "prévenir du radicalisme et de l'extrémisme violent".

Premier en son genre, ce Guide sera mis à la disposition des imams, prêcheurs, formateurs et tous les acteurs dans l'enseignement religieux dans le Sahel, et constituera une référence adoptée dans le processus éducatif.

Pour le président de la Ligue, Ahmed Morthadha, ce travail est un essor qualitatif traduisant les efforts fournis par la LOPIS visant dans leur globalité à "éclaircir les situations ambiguës et démontrer les pièges dans lesquels sont tombés certains individus par méconnaissance".

La Ligue s'attèle, a-t-il précisé, à "traiter cette épidémie apparue dans la Oumma via des gens pauvres pour le moins qu'on puisse dire en acquisition des sciences islamiques, mais qui se sont tout de même imposés et ont prononcé des Fatwa incongrues voire excentriques".

De surcroît, le Guide se focalise sur l'explication des concepts, car "les extrémistes et les radicalistes ont tendance à assombrir la vraie signification des mots et leur donner des sens erronés en échangeant ainsi le meilleur par le pire", a expliqué M. Morthadha, un imminent savant nigérian.

Pour sa part, le Secrétaire général (SG) de la LOPIS par intérim, Mohamed Dhif a fait savoir que ce Guide d'orientation serait "une sorte de noyau dans l'explication de certaines concepts essentiels en Islam, et une pierre supplémentaire dans le rempart prévenant de toute diffamation ou remise en cause des principes de l'Islam et mettant à bas toutes ambiguïtés".

La LOPIS tente, à travers ce Guide, de "prémunir les sociétés notamment les jeunes, car étant les plus ciblés, contre les courants impétueux et les idées subversives semant dévastation et chaos".

Fruit de près de deux années de concertation et d'échanges, ce Guide a été entamé lors du 6e atelier de LOPIS tenu en juillet 2017.

"Le Guide scientifique et pratique de prévention du radicalisation et de l'extrémisme" comporte trois axes principaux : terminologie, morale et bannissement des ambiguïtés.

L'axe "terminologie" porte sur des définitions et explications d'un ensemble de concepts dont la religion, les degrés de religiosité, la divergence, l'extrémisme, l'allégeance, le Djihad, la Oumma et la citoyenneté, les droits et devoirs, la Daawa, l'ijtihad et le renouveau.

Quant au 2e axe, il porte sur des thèmes en lien avec les valeurs, la morale islamique, dont la clémence, et l'amour, l'entraide, la paix, la patience la modération, la justice et l'équité ainsi que la liberté et la femme.

Le 3e axe est consacré à la rétorque à certaines ambiguïtés liées, entre autres, au "Takfir" (excommunication), le Djihad entre finalité religieuse et extrémisme idéologique, le traitement des prisonniers en Islam, la relation des musulmans avec les non-musulmans, l'offensive contre l'Islam et son incidence sur l'émergence de l'extrémisme.

Rédigé en 130 pages environ, le Guide sera bientôt publié et disponible dans tous les milieux où sont enseignés les sciences islamiques au sein des 11 pays composant la LOPIS.