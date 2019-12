Congo-Brazzaville: e-commerce - Les acheteurs préfèrent les applications mobiles

Selon une étude réalisée par Criteo, 65% des achats en ligne dans le monde sont désormais réalisés via un mobile. Et sur l'ensemble de ces achats mobiles, les applications sont préférées (dans 70% des cas) aux sites web mobiles.

Plus de trois milliards de smartphones (statista) sont en circulation dans le monde. C'est un outil qui a de plus en plus de fonctions et d'usages au quotidien : shopping, emails, apprentissages, jeux, information... Mais l'utilisation du smartphone intervient principalement durant les périodes de "loisirs" : le soir et le week-end. Comme le shopping s'opère très souvent en dehors du temps de travail, le mobile devient le moyen privilégié pour faire ses achats en ligne.

De plus, l'achat sur mobile est très pratique car il peut s'opérer au creux de la main. Pas besoin de bureau, de table ou de chaise. On peut faire ses achats dans un taxi ou dans une salle d'attente. Un smartphone est toujours à portée de main, allumé et prêt à l'emploi, ce qui n'est pas toujours le cas d'un ordinateur. Ceci explique qu'entre 2017 et 2018 les ventes sur mobiles ont augmenté de 22% quand les ventes via les ordinateurs baissent.

Pourquoi une application native plutôt qu'un site web mobile ?

Une application que vous avez téléchargée sur les stores (App Store ou Play Store) accède directement aux fonctionnalités natives du smartphone. Contrairement à un site web mobile, elle a été conçue spécialement pour être exécutée sur le système d'exploitation du téléphone. Les applications de e-Commerce offrent des performances bien plus élevées que les sites web optimisés pour le mobile (dits "Responsive"). D'abord la vitesse de navigation y est pour beaucoup. Les applications sont en moyenne 1,5 fois plus rapides que les sites car elles n'ont pas besoin d'aller récupérer tous les temps leurs données sur des serveurs externes. Certaines données sont hébergées sur le téléphone.

Ensuite, grâce à une application native, les acheteurs bénéficient d'une expérience utilisateur plus poussée. Plus besoin d'entrer ses codes d'accès avant chaque commande. Grâce au panier permanent, toutes les informations restent en mémoire, ainsi que les préférences et l'historique. L'expérience d'achat est totalement personnalisée. Il est possible de payer en un clic avec les systèmes de paiement intégrés au mobile (Apple Pay, Google Pay, Digital Wallets... ). Les transactions sont ainsi simplifiées et sécurisées à la fois.

Enfin, les utilisateurs de Shopping Apps sont plus fidèles à leur application. Déjà le fait de télécharger une application sur son smartphone dénote un certain degré d'engagement. En général, le taux de panier abandonné avant la fin de l'achat est de 70%. Les notifications "push" permettent de faire baisser ce chiffre. Le but est de rappeler l'existence de l'application à l'utilisateur ou de notifier qu'un panier a été oublié. Le taux d'ouverture d'une notification est beaucoup plus élevé qu'un email. Ceci qui explique le succès des applications auprès des utilisateurs.

De nos jours, le mobile doit être au cœur de la stratégie de vente des e-Commerçants. Il ne leur suffit plus de posséder un site web optimisé pour le mobile. Les acheteurs sont demandeurs d'une expérience à la fois personnalisée, rapide et pratique. Seules les Shopping Apps peuvent répondre à ce degré d'exigence élevé.