Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Inside story », une histoire de football et d'amour face au VIH/SIDA

Alors qu'il a été célébré courant ce mois la Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida, il se pose encore beaucoup d'interrogations tant sur les avancées déjà enregistrées que sur les défis à relever en vue d'éradiquer le fléau dans le monde. « Inside story » est un film sud-africain réalisé par Rolie Nikiwe et sorti en 2011, qui dévoile au spectateur les mystères du VIH dans le corps humain.

Au cœur de la production de l'œuvre cinématographique se trouve une initiative médiatique visant à éduquer le public mondial, en général, et africain, en particulier, sur la réalité du VIH/sida. Mêlant images réelles et d'animation, "Inside story" brise les malentendus et toutes sortes de mystification autour de la maladie afin non seulement d'éclairer les décisions et solutions de santé, mais aussi d'inciter la population à se préserver et se prendre en charge en cas de séropositivité.

Long métrage d'environ 1h 38 mn, "Inside story" est une rencontre avec Kalu (Kevin Ndege Mamboleo), jeune kényan doué au football qui rêve de jouer professionnellement à cette discipline au niveau international. Travaillant dur pour parvenir à ses fins, Kalu se voit enfin proposer une opportunité en Afrique du Sud, le jour-même où son père meurt dans un accident. Le cœur serré, il décide de saisir cette opportunité car se dit-il, il pourra enfin subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur après le décès de son père. Or, ce qu'il ignore, c'est qu'il est atteint de VIH/sida qui semble affaiblir, pas à pas, son organisme et ses défenses immunitaires.

Dans ce voyage vers la célébrité, Kalu ne connaîtra pas que la gloire de l'ascension dans le football et ses relations mais aussi, l'opposition de ses co-équipiers. Ces batailles sur et hors du terrain constituent la toile de fond d'une promenade amusante et éducative qui dévoile les mystères et révèle les faits sur le virus dans le corps du jeune Kalu. Ensemble, acteur comme public, nous courons au-delà de la peau, des os et des muscles pour révéler les grands enjeux qui se déroulent à l'intérieur de son corps. On voit notamment l'attaque incessante du corps par le virus VIH, transfiguré auparavant par des lymphocytes T normaux, et la façon dont le corps tente de se défendre. Kalu se bat et triomphe en tant que joueur, mais il fait durement face aux défis du VIH.

Coproduit par la société sud-africaine Curious pictures et un programme de développement international parrainé par le groupe de télévision américain Discovery, le film était projeté pour la première fois le 1er décembre 2011 dans un multiplexe de Johannesburg, en Afrique du Sud. "Inside Story" a nécessité cinq ans de travail et coûté près de deux millions de dollars (1,5 million d'euros), selon l'Onusida et d'autres donateurs.

S'il y a une leçon que chacun pourra retenir, c'est que la prévention reste cruciale dans un monde où le coût des traitements demeure important avec des inégalités persistantes face à la maladie, alors que les recherches visant à trouver un remède ou un vaccin avancent lentement.