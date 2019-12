Cameroun: Concert caritatif - 408 000 Fcfa pour les soins de Mama Nguea

La collecte de fonds organisée par les artistes musiciens du club « The Music Club Cares » en faveur de leur collègue se poursuit.C'est dans une ambiance enlevée que s'est déroulé le concert caritatif en faveur de l'artiste musicienne camerounaise Nguea la route, le 2 décembre dernier. Afin de venir en aide à leur collègue alitée depuis plusieurs mois, les artistes musiciens du club « The Music Club Cares » se sont donné rendez-vous au cabaret « La Chaumière » à Douala.

Pour l'occasion, la somme de 408 000 Fcfa a été collectée à la fin de ce concert qui a commencé à 22h et qui a duré plus de deux heures. L'argent réuni pendant le spectacle sera entièrement reversé à celle qu'on appelle affectueusement Mama Nguéa. Il permettra d'alléger les frais d'hospitalisation de l'auteur de «Chauffer moteur », amputée d'une jambe le 4 octobre 2019 et actuellement internée à l'hôpital Laquintinie de Douala. Un montant d'ailleurs collecté grâce à la stratégie mise sur pied par le comité d'organisation de cet événement.

« Nous avons pensé qu'il serait judicieux que l'entrée soit libre et gratuite, afin de mobiliser un grand nombre de fans », explique la marraine de l'événement, Nicole Mara. Néanmoins, les organisateurs estiment que ce montant est insuffisant, au vu de l'état de santé de leur collègue. « La collecte reste ouverte par voie électronique », confie l'un d'eux. En outre bien avant la collecte de fonds, un show a été offert par plusieurs artistes. On note le passage sur scène des artistes tels que : Toto Guillaume, Ben Decca, Pakito, Franko et bien d'autres. Certains ont fait des reprises des titres de Nguea La Route notamment, « Soleil de décembre » et « Samuel Eto'o ».

Ceci pour le grand bonheur du public. « Je suis content d'avoir pris part à ce concert. Cela montre qu'il y a de la solidarité et l'union entre les artistes camerounais », se réjouit un mélomane. Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be). « C'est une initiative louable et à féliciter », fait savoir un autre. À en croire l'artiste Nicole Mara, ce projet vient mettre fin à cette polémique faisant des artistes des personnes nécessiteuses. « Avant tous, nous voulions arrêter la mauvaise habitude de toujours faire du porte à porte quand on a un problème de santé », confie-elle.