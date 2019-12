Cameroun: Carnet noir - L'artiste musicien Charles Lembé est mort

L'auteur du légendaire titre "Mota Benama " , entendez l'Etre humain, a cassé sa guitare ce matin du vendredi 06 décembre 2019, à l'hôpital militaire du quartier Bonanjo à Douala au Cameroun.Il meurt à 81 ans, 01 jour. Il est né le 05 décembre 1938 à Yabassi, département du Nkam ( région du Littoral Cameroun). Le chanteur , guitariste, auteur-compositeur et chef d'orchestre, Charles Lembé est mort ce matin à 09 heures, à la garnison militaire de Douala la capitale économique du Cameroun où il était interné pour maladie.

A 15 ans seulement, en 1953, Charles Lembé devient chef d'orchestre de son école : le collège moderne de Nkongsamba. Parti pour la France, à Paris , il chante en 1959 pour les étudiants, et signe un contrat avec Vogue, la maison de disques qui produit aussi le chanteur français de jazz Johnny Halliday. " Écho du Cameroun " , disque de Charles Lembé, est le premier disque camerounais au moment de l'Indépendance du pays en 1960. Il s'agit d'un 45 tours. En 1960, il créé " La Plantation ", le plus célèbre des clubs africains parisiens de l'époque. En 1964, Charles Lembé devient chef d'orchestre du night -club bruxellois, " Les Anges noirs". Il trône de ce fait, à la tête d'un trio antillais.Charles Lembé veut déjà voler de ses propres ailes. Il créé "Bis", son propre label, en 1972. L'année d'après, " The Voice of Africa" sort des bacs. Un disque de 45 tours. 1976 est le tour de " Bêlè mba ( appelle-moi), un 33 tours. "Lembé Sings Africa" lui emboite le pas en 1977. Artiste prolifique, grande est notre prétention, de prétendre à l'exhaustivité des oeuvres musicales de Charles Lembé.

En 1973, " Mota Benama " ( L'Etre humain) de Charles Lembé, marque les consciences : ce dernier s'adresse à ceux qui pensent qu'il faille décimer les autres, pour vivre et être prospère. Aussi, Charles Lembé ne comprend-il pas pourquoi au nom de l'argent et des richesses vaniteuses du monde, d'aucuns se transforment en bêtes sauvages comme des lions et des léopards. Il s'inquiète de la paix menacée, des calomnies et de l'hypocrisie. Le tube "Mota Benama" est sublimé lorsqu'il est repris par l'artiste Bébé Manga de regrettée mémoire. La voix suave et féminine de la chanteuse qui décèdera de crise cardiaque en 2011, rendra encore le single plus émouvant.

Charles Lembé, alors que tu t'es joint à tes pères depuis ce matin, la rédaction de Camer.be rend un vibrant hommage à ton illustre mémoire, et invite ses dizaines de milliers de visiteurs journaliers, à écouter la version originale de ton tube " Mota Benama "Adieu patriarche. Il n'est pas donné à tout le monde de vivre pendant 81 ans.