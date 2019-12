Congo-Brazzaville: Festival Mantsina sur scène - La seizième édition programmée du 14 au 22 décembre

Célébrée autour du thème « Le dynamisme d'une jeunesse », la rencontre internationale de théâtre de Brazzaville se tiendra dans différents endroits de la capitale, avec une programmation spéciale à l'Institut français du Congo (IFC) du 16 au 19 de ce mois.

Organisé depuis 2003 par l'association Noé culture, le festival Mantsina sur scène a surmonté vents et marées pour s'affirmer aujourd'hui comme l'un des rendez-vous incontournables de l'art contemporain à Brazzaville.

Avec un thème qui met en exergue la jeunesse, il s'agira pour l'édition de cette année non seulement de reconnaître sa place et son apport depuis le début de cette aventure, mais également de l'encourager à ne pas abdiquer. A en croire les organisateurs, cette jeunesse doit exister, se faire valoir et engendrer le changement.

Art sur scène de représentation pluridisciplinaire, le théâtre s'invitera non seulement à l'IFC mais aussi à l'espace Tabawa, aux ateliers Sahm, dans certains lycées, etc.

De nombreux artistes nationaux et internationaux, en provenance du Bénin, de France, de la République démocratique du Congo, de Suisse et du Congo, pays organisateur, sont attendus à Brazzaville pour cet événement.

Durant neuf jours, cette ville vibrera au rythme des spectacles, projections, conférences-débats, résidences et formations. « Une programmation aussi pédagogique que divertissante pour les petits et les grands sera au menu », assurent les organisateurs de ce festival.

Parmi les pièces de théâtre qui seront jouées lors de cette seizième édition, figurent "La gueule de rechange" de Sony Labou Tansi ; "Cahier d'un retour au pays natal" d'Aimée Césaire ; "Le bal de Ndinga" de Tchicaya U Tam'si ; "L'ours" d'Anton Tchekov...

Pour cette édition, Mantsina sur scène a institué une résidence d'écriture d'auteurs dramatiques tenue en octobre dernier, des ateliers de formation, des lectures de textes d'auteurs contemporains et des spectacles inouïs.

A cet effet, quatre ateliers de formation sont en cours d'initiation à l'IFC autour du jeu d'acteurs et écriture dramatique, journalisme et réalisation, des marionnettes et de la mise en scène.

Notons que le festival Mantsina sur scène est le fruit d'un partenariat entre l'Institut français de Paris, l'IFC, l'Organisation internationale de la Francophonie, le ministère de la Culture et des arts, la mairie de Brazzaville, Radio France internationale, la Chartreuse, Ta Ba Wa, les récréatrâles, Gars aux pieds nus et les Courageux.