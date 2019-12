Egypte: Zamalek - Micho fait ses adieux spéciaux en chiffres

Une dernière provocation avant de partir ? Micho Sredojevic a fait ses adieux au Zamalek jeudi. Le tout en style. L'entraineur serbe a été débarqué de son poste d'entraaineur lundi après la défaite devant Mazembe.

Sur son compte twitter, l'ancien sélectionneur d'Ouganda écrit : « Mes remerciements à tous les acteurs égyptiens et amoureux du Zamalek pour le voyage mémorable que nous avons fait ensemble.

Je remercie sincèrement tous les joueurs, le personnel et la direction de l'honneur, c'était un honneur, un plaisir, un privilège de vivre et d'aimer le football. Bonne chance« .

Gratitude to all Egypt stakeholders of our game football specially those keeping Zamalek at heart for memorable journey we passed together.Sincere appreciation to all players,staff and management it was honor,pleasure,privilege to live&love football with u.Good luck+all the best pic.twitter.com/9Bo0ofp3xd

- MICHOcoach-WOLF OF SERBIA (@michocoach) December 6, 2019

Avec en prime une photo où on peut découyvrir ses chiffres à la tête des Chevaliers blancs en 5 mois. Micho avec le Zamalek, c'était 13 matchs, 8 victoires, 4 défaites et un match nul. Sans oublier un succès en Supercoupe d'Egypte.

Le Français Patrice Carteron le remplace.