Algérie/Tunisie: Ligue des Champions - La JSK sans complexe face à l'Espérance

L'Espérance Sportive de Tunis reçoit ce vendredi la Jeunesse Sportive de Kabylie dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique.

Cette rencontre sera disputée sur la pelouse du stade olympique de Radès, sous la direction de l'arbitre sénégalais, Maguette Ndiaye.

Ce choc opposera les deux leaders actuels du groupe D, après leurs victoires lors de la première journée, la JSK face au Vita Club du Congo et l'Espérance face au Raja de Casablanca.

Le club kabyle n'a pas du tout l'intention d'être une victime, il est déterminé à se qualifier en ¼ de finale de cette Ligue des Champions.

Les Canaris s'attendent à un match difficile et compliqué face à un adversaire qui n'est plus à présenter. Mais la JSK a aussi son palmarès et ne se présentera en victime expiatoire pour autant. «C'est un duel spécial, puisque nous allons affronter un adversaire connu.

On s'est bien préparés pour ce rendez-vous et nous jouerons toutes nos chances pour rester sur la lancée.

Nous avons une petite idée et on jouera notre football. On défendra nos chances à fond. Le niveau de la Ligue des champions a évolué et il faut s'attendre à un match d'une grande intensité.

Certes, nous allons affronter un adversaire très connu sur le plan continental et qui s'apprête à disputer le Mondial des clubs, mais nous sommes la JSK. Un grand club connu pour son vécu et son palmarès en Afrique.

C'est un match difficile et que le meilleur l'emporte», a déclaré le joueur de la JSK Iratni dans des propos relayés par Le Buteur.