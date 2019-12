Afrique: Emploi - Les participants plaident pour des actions stratégiques

Abidjan — Les participants à la 14ème réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail (OIT) ont plaidé vendredi à Abidjan (Côte d'Ivoire) pour des actions stratégiques en matière de création d'emploi au profit des jeunes de la région durant la prochaine décennie.

Des représentants de gouvernements, d'employeurs et de travailleurs de pays africains ont souligné la nécessité de mettre l'accent sur des "actions stratégiques" et sur les "innovations nécessaires" pour assurer un "impact réel" durant la prochaine décennie en matière de création d'emploi au profit de la jeunesse africaine et garantir un "avenir meilleur" pour le continent.

D'autre part, les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de lutter contre le travail informel dans le secteur privé en mettant en place des mécanismes pour aider la population qui active dans ce domaine à aller vers le secteur formel et renforcer les moyens liés à la formation pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes.

Ils ont également souligné l'importance de l'élaboration de programmes basés sur l'emploi productif et qui s'appuient sur les principes du travail décent et génèrent des produits et services écologiques comme les panneaux solaires et les produits recyclés, précisant que ces programmes sont déjà appliqués dans certains pays africains.